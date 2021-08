*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gastão sai e Romeu atende Linda. Gastão dá um empurrão a Cajó, que entorna o café. Ângela chega e Cajó provoca-a por causa de Gastão.

Linda avisa Lurdes que Cátia tem alta hoje e um diagnóstico final. Mélanie entra e pede a Linda para falar com ela. Mélanie conta o que se passou com Gastão e Linda diz-lhe para ela se concentrar no que sente por Leandro. Mélanie sente-se triste com a situação.

Romeu recebe uma chamada de Linda e atende. Ângela pergunta a Cajó se Liliana lhe disse mais alguma coisa. Ela quer chamar Leandro ao concerto de Sandra, mas Cajó diz que o melhor é chamar os miúdos. Ângela sorri com a ideia.

Sandra fala com Bruno sobre Ângela, Bruno diz-lhe que a única coisa que quer da tia dela é distância e não a quer perto do filho, Sandra não responde, triste.

diz que podiam ir ao concerto de Sandra e Mélanie diz que falam depois sobre isso. Leandro olha-a desconfiado e pensa que ela está a esconder-lhe alguma coisa.

Gastão está prestes a beber quando Romeu lhe tira a garrafa e diz-lhe que a amizade dele é mais importante do que uma vingança. Gastão assente.

Julieta ouve a conversa de Adelaide e Amadeu sobre a sua divida, Adelaide diz que ela tem de pagar a Amadeu. Vai para junto de Emília. Ouvem um estrondo e dão com Adelaide caída no chão, Amadeu fica em pânico e Julieta finge ao ver que ela escorregou no batom dela, diz que não sabia dele. Adelaide fulmina-a com o olhar.

Na hamburgueria, Julieta pergunta o que se passa com Rebeca Sofia, fala com ela e diz-lhe que volta a servir normalmente. Julieta diz a Luís o que se passou com Adelaide e ele fica histérico. Ela percebe que vai ter muito trabalho pela frente.

Ângela quer saber o que se passa com Gastão, ele mente-lhe e fala de uma proposta em Nova Iorque. Ângela diz-lhe para ir e não voltar, Gastão sai. Ela mantém-se imóvel, mas quebra.

Linda e Romeu chegam ao descampado, Romeu sai e vai falar com um homem. Romeu volta para o carro, vão embora.

Lucas faz piadas sobre Vasco, Lurdes não gosta. Cátia pede para pegar nele mas nota que Bruno fica atrapalhado. Ela diz que pega no Vasco mais tarde. Falam sobre a sua doença. Cátia pergunta por Serafim e Lurdes repara que ela fica triste.

Leandro explode, quer saber o que se passa. Mélanie não aguenta a culpa que sente e diz que o melhor é sair dali uns dias, Leandro é bruto e Mélanie sai, arrasada.

No estúdio da editora, Cajó dá dicas a Shakira e Márcio para se mexerem e sentirem a música, Ângela chega e Cajó repara nos seus olhos que que ela não está bem. Ângela disfarça e sai, Cajó sai atrás dela.

Ângela conta a Cajó sobre a proposta que Gastão recebeu para ir para Nova Iorque. Cajó aproveita para adotar uma postura amigável e diz-lhe que estará sempre ali para ela.

Bruno está a comer, Linda entra e ele tenta saber onde ela andou. Cátia entra e Linda fica feliz por vê-la, brinca com ela. Estão felizes por se reencontrarem.

Romeu tenta ligar a Gastão, mas a chamada cai no correio de voz. Romeu desliga, angustiado e sai do gabinete. Ângela chega a casa e caminha para o sofá. Abre a porta a Gastão, que diz que antes de ir embora ela tem de ouvir a verdade. Ângela fica nervosa.

