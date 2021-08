*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gastão finge-se preocupado com Ângela. Sandra pergunta se a relação deles é mesmo séria. Gastão disfarça e sobe para quarto. Ângela não vê Gastão a entrar, ele fala com ela e diz-lhe que estará sempre do lado dela. Ela olha-o, apreensiva e enrosca-se nele. A expressão de Gastão modifica-se.

Mel lê um papel que Leandro lhe deixou que diz: "Fui dar uma volta. Pôr a cabeça em ordem. Adoro-te." Mel respira fundo, mas sente-se perdida.

Gabriel chama a atenção de Leandro para o facto de ele não partilhar com Mel o seu estado de saúde. Leandro pensa no que o amigo lhe diz, mas diz que prefere assim.

Rebeca baixa o volume da música “Prisioneiro deste Amor”, de Romeu, que toca muito alto, na hamburgueria. Luís diz que vai ficar surdo. Julieta não gosta da atitude dela e acaba por mandar Rebeca fazer entregas, diz que os seus empregados têm de ser humildes e fazer todas as tarefas.

Romeu conversa com Gastão sobre Cajó, entrega-lhe um papel com uma morada. Gastão fala sobre como é difícil estar perto de Ângela sabendo que foi ela quem destruiu a sua família. Romeu diz que ele já sabia que seria assim e sai.

Gastão entra no estúdio, vê Mel sozinha a chorar e envia uma mensagem a Linda. Mel dá conta de Gastão chegar e diz-lhe que quer voltar a cantar, Gastão pergunta se ela confia nele e ela assente.

Rute está muito espantada com Luís, que se mostra muito carinhoso.Lucas toca a porta e quer falar com Dora. Os dois conversam e Lucas dá-lhe a entender que foi ele a trocar as passwords. Dora fica furiosa e Lucas diz-lhe que está muito dececionado com ela. Rute fica chocada ao ouvir que a filha era a dona da página do "Bate Boato" e tira-lhe o telemóvel. Rute garante a Dora que nunca mais vai ter o telemóvel e manda-a de castigo para o quarto,

No café Disco Disse, Mel tem uma venda nos olhos e Gastão coloca-a a cantar, tira-lhe a venda e ela fica surpreendida e nervosa.

Ângela liga a Gastão, cai no voice-mail e deixa-lhe uma mensagem de voz. Olha em volta sentindo-se sozinha.

Julieta vê os seus recortes sobre Romeu. Rita pergunta se está tudo bem e acabam por falar sobre Romeu e Linda. Julieta disfarça o que sente. Rita sente pena dela.

Mel agradece a Gastão. Ela diz que não é preciso Gastão levá-la a casa e agradece-lhe pelo que fez. Ele é carinhoso com ela e sem pensar beija-a. Ela deixa-se levar, incapaz de resistir.

Leandro improvisa uma música, tem um ataque de tosse violento. Bebe água e tenta recompor-se.

Depois de se beijarem, no Disco Disse, Mel diz-lhe que o beijo foi um erro e que não devia ter acontecido. Gastão tenta beijá-la de novo e declara-se. Mel pede-lhe para parar. Ele retrai-se e acaba por sair.

Luís faz uma massagem a Rute, enquato ela manda mensagem a Serafim. Luís começa a subir na perna e Rute gosta. Luís beija-a e os dois acabam por fazer amor.

Bruno tenta acalmar Vasquinho, Linda entra e pede-lhe para pegar nele ao colo. Linda embala-o numa atitude muito maternal. Bruno relembra o passado, emocionado.

Mel entra em casa, olha para Leandro, sente-se culpada e começa a chorar. Leandro acorda e pede-lhe desculpas, olha-a, apreensivo.

No dia seguite, Rute fica espantada com o pequeno almoço que Luís preparou, ele quer assumir uma relação de novo com ela mas Rute diz-lhe que não quer e sai. Luís fica aparvalhado.

Rebeca é fria com Márcio. Vítor manda Márcio e Shakira para a escola, repreende Rebeca assim que eles saem. Rebeca diz que a mulher que ele conhece não volta mais.

Gastão conta a Romeu o que se passou com Mel. Romeu diz-lhe que não pode deitar tudo a perder com Ângela porque nunca irá encontrar paz se não se vingar.

