Bruno chega a casa e Romeu e Gastão saem. Linda disfarça o nervosismo.

Julieta chega à editora e diz que quer falar com Ângela. Cajó está nervoso com o que Liliana lhe contou. Ângela não acredita que tenha sido a GNR a ir ter com Liliana. Julieta entra no gabinete de Ângela e diz-lhe que quer comprar a hamburgueria.

Adelaide diz a Lurdes que ela foi vítima de phishing. Dora pega no telemóvel para fazer uma publicação sobre Lurdes no “Bate Boato”, vê que alguém entrou na conta e fica em pânico.

Linda e Rita falam do novo disco e Ângela fala sobre os direitos das músicas.

Jéssica sente-se enjoada com o cheiro de Rúben. Este não sabe o que fazer relativamente a Serafim. Vítor intromete-se na conversa e Jéssica diz a Vítor para não dar opinião.

Rebeca vê Ângela e tenta falar com ela sobre o trespasse da hamburgueria. Ângela diz-lhe que Julieta é a nova dona da hamburgueria. Rebeca sente-se mal e cai redonda no chão.

Mel termina o ensaio e brinca com Gastão, que a olha sem conseguir disfarçar o fascínio que tem por ela. Romeu entra e fica desconfiado da aproximação dos dois.

Bruno e Linda falam sobre Ângela, ele está muito nervoso. Bruno decide passar a noite à porta da casa de Ângela, não quer que ela fuja.

Ângela tem medo de perder Vasquinho, está nervosa com a aproximação da audiência. Sandra diz que Bruno nunca iria impedir as visitas de Ângela, mas esta não acredita.

Romeu diz a Gastão para ter cuidado com os sentimentos que tem por Mel e não deixar que isso estrague as coisas.

Mel mostra uma letra nova a Leandro, mas ele é rude com ela e sai. Mel fica arrasada.

Dora está nervosa com a contagem, pergunta a Rogério e a Luís se viram a página. Rogério e Dora estão cada um com os seus dramas e ninguém liga nenhuma a Luís. Ele sai irritado com eles.

Adelaide, Amadeu e Julieta festejam o facto de Julieta ser a nova dona da hamburgueria. Adelaide lança um olhar a Amadeu, que finge que não a vê e ergue a taça.

Serafim e Rute beijam-se no café 'Disco Disse'. Luís entra e Serafim esconde-se. Rute manda Luís ir ao armazém e Serafim aproveita para sair sem ele ver.

Vítor tenta animar Rebeca, diz-lhe para pensar positivo pois Julieta ainda pode desistir.

Linda fala com Lurdes sobre a editora querer comprar os direitos das músicas do pai. Bruno chega e diz que Ângela o viu dentro do carro e vai usar as fotografias em tribunal.

Ângela fala ao telemóvel com o Dr. Saraiva sobre a ameaça que sente por Bruno ter ficado plantado a noite toda à sua porta.

Sandra rasga uma fotografia em que está com Rogério. Romeu pergunta se é mesmo o final. Ela diz que irá provar ser capaz de fazer o seu caminho sozinha. Romeu diz-lhe que tem o feitio igual a Linda e Sandra fica incomodada.

