*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rute e Serafim brindam e bebem. Começam a cantar e a dançar, até que Serafim puxa Rute para si, os dois vão derrubando cadeiras, enquanto se despem. Vão fazer amor.

Leandro não pregou olho a noite toda, olha para Mélanie, que ainda dorme. Ela acorda e diz que hoje faz questão de ir buscar o pequeno-almoço.

Rúben fala com Jéssica Isabel sobre Serafim, ela dá-lhe apoio. Rúben vai para a beijar e ela levanta-se, saindo a correr para a casa de banho. Rúben fica confuso com a atitude dela.

Rute fica irritada quando percebe que Luís ficou à sua espera. Luís pergunta o que pode fazer para a compensar. Rute fica agradada.

Na hamburgueria, Mélanie vê Gastão e vai ter com ele, pergunta se a rapariga da foto que ele está a ver, é namorada. Ele disfarça sem responder e pergunta por Leandro. Mélanie diz-lhe que o tumor diminuiu. Marisa acena a Mélanie, ela vai buscar o pedido e sai.

Dora repara em Lucas e olha-o, provocadora, começa o workshop sobre internet. Lurdes começa a falar por cima de Dora. Serafim e Tó Quim entram, com ar barulhento.

Gabriel repreende Leandro por ter mentido a Mélanie, que entra em casa animada. Mel pergunta a Gabriel se veio festejar a boa notícia. Gabriel faz um sorriso forçado.

Na editora, Ângela avisa Rita que não trabalha só para Linda mas sim para a editora. Cajó fica em choque ao ver Liliana e faz-lhe sinal para ela o seguir para o estúdio. Liliana conta a Cajó que a procuraram, para confirmar o álibi dele. Ela acha que era a polícia. Cajó paga-lhe pela informação. Gastão assiste à chegada de Liliana e fica perplexo, diz a Romeu que Liliana foi à procura de Cajó e que estão sozinhos no estúdio. Romeu diz que Linda tinha razão, Gastão diz-lhe para falar com Linda.

Bruno quer saber a verdade sobre o incêndio, Serafim enfrenta-o e Bruno sai irritado. Rute convida-o para a noite de karaoke no café.

Luís entra com a placa "Trespassa-se" e Rebeca volta a colocar no sítio. Vítor diz que o banco aceitou o crédito. Rebeca fica feliz por comprar hamburgueria. Vítor continua com medo.

Julieta está abatida, mas tenta disfarçar, fala com Amadeu sobre ele emprestar dinheiro. Ele diz-lhe que vai ver o que pode fazer, ela sorri, aliviada.

Romeu entra em casa e começa a revirar tudo. Ele próprio não sabe bem do que está à procura, até que desiste e sobe as escadas. Abre o armário das roupas e vê o portátil de Anselmo, liga-o. Senta-se, nervoso e abre o e-mail de Anselmo com o testamento que deixou para Mélanie. Fica em choque com o que lê e liga a Gastão a dizer que já percebeu a motivação de Ângela em encomendar a morte de Mel.

Ana coloca o bebé Vasco no carrinho. Ângela diz que os leva ao jardim, só tem de ir buscar umas coisas ao quarto e sobe, estranha ao ver folhas fora da pasta. O seu telemóvel toca, atende Cajó e sai. Romeu sai do seu esconderijo e reencaminha o pdf para si. As mãos tremem-lhe, arruma o computador de Anselmo no sítio.

Gabriel fica impressionado com Sandra, mas Cajó diz-lhe que é playback. Cajó diz a Sandra que o ensaio está bom, mas para não se habituar ao playback porque o público odeia batota. Ela força um sorriso.

Vítor mostra as contas que fez a Rebeca, diz que há várias falhas de gestão. Ela fica ofendida, pergunta se está a chamá-la de má gerente. Ele diz que ela pode ser melhor.

Julieta agradece a Amadeu pelo dinheiro que ele lhe emprestou. Adelaide entra e fica possessa. Amadeu diz que Julieta é como uma filha para ele e sai. Adelaide fica irritada.

Serafim não consegue tirar os olhos de Rute. Rogério mostra-se abatido sem eles darem conta, Rute diz-lhe para reagir.

Lucas vê publicação do “BateBoato”, recorda o que Lurdes comentou no workshop de Dora. Confirma as suas suspeitas. Acede à página e muda a password e sorri, vitorioso.

Romeu fala com Linda e Gastão sabe o testamento de Anselmo. Linda fica em choque.

