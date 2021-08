*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucas está revoltado, quer apanhar quem escreve no BateBoato. Pergunta se acham que foi Cátia que ateou o fogo. Bruno e Linda assentem.

Jéssica conta a Adelaide que está grávida. Emília diz-lhe para não contar a Rúben se não ele não a deixa trabalhar.

Gabriel e Rita falam da investigação de Adelaide. Ela diz que há coisas na história dela que não batem certo. Rita atende a chamada de Linda. Fica feliz, vai voltar à editora com ela!

Julieta tenta ligar a Romeu. Amadeu entra e Julieta disfarça, mente quando o tio lhe pede para ver as obras da sua casa.

Lurdes e Adelaide conversam. Adelaide diz-lhe que não parece impossível ter sido Cátia a atear o fogo. Lurdes quebra. Adelaide diz-lhe que não irá apresentar queixa.

Rúben está em desespero com a possibilidade de Serafim ter encoberto o incêndio. Serafim chega e Rúben suspende-o.

Dora tenta saber mais sobre Cátia. Lucas chega e é duro com ela. Dora finge-se ofendida e sai sem dar resposta a Lucas. Bruno repreende-o.

Linda conta que o médico disse que era melhor Cátia ficar internada na ala psiquiátrica. Lurdes irrita-se e sai. Mel é carinhosa, diz-lhe que o melhor é a tia ficar internada.

Leandro atende uma chamada do hospital. Liga a Mel, mas perde a coragem de lhe falar da consulta assim que ela fala sobre a tia.

Gastão e Romeu falam sobre Cajó. Gastão diz-lhe que será ele a ir falar com a tal mulher porque ninguém o conhece. Romeu concorda e pega no telemóvel para arranjar o número dela.

Luís diz a Rebeca que se existe falhas na hamburgueria, é a prova da incompetência dela como gerente. Ela fica em choque por não ter pensado nesse pormenor. Emília chega e fala com Rebeca sobre Cajó.

Sandra diz que quer dar o concerto em playback. Ângela aceita, mas Gastão olha ofendido para ela, que o ignora e concentra-se em Sandra.

Cátia é levada por dois enfermeiros do hospital. Grita, desesperada, pedindo a Lurdes para não a deixarem levar. Lurdes quebra e chora, liga a Linda para ir ter com ela pois não consegue sair sozinha do hospital.

Ângela fala com Rebeca e Luís sobre a carreira de Shakira e Márcio. Rebeca pede para falar com ela a sós. Ângela olha para o relatório da inspeção à hamburgueria. Rebeca mente, Sandra pergunta a Ângela o que vão fazer. Ângela manda Rebeca embora, diz que têm de pôr o negócio em ordem. Sandra não quer gerir o restaurante e as duas concluem que têm de trespassar o negócio.

Mel estranha a ausência do namorado. Pega no telemóvel e liga a Leandro, que está em consulta e pergunta pelo parecer da médica sobre os exames. Esta diz-lhe que o tumor aumentou, em vez de diminuir. Leandro fica em choque. A médica fala das opções de tratamento que existem. Leandro quer ser operado e a médica diz-lhe para pensar bem, pois pode não voltar a cantar.

Gastão fala com Liliana, que lhe diz que Cajó esteve com ela no dia da morte de Vanessa e que costuma estar com ele algumas vezes. Gastão tem a cabeça a mil, dá-lhe uma nota de cinquenta euros pela informação.

