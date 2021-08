*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mélanie está feliz por ver Leandro, Gastão recebe-o também. Leandro diz-lhe que não sabe quando pode voltar à editora. Mélanie e Leandro saem para a copa sob olhar atento de Gastão.

Lurdes fala sobre o desfile, Rute está sem paciência. Bruno chega e pergunta por Linda, fala sobre a convocatória do tribunal. Lurdes mostra-se confiante que ele fica com a guarda do filho.

Jéssica Isabel não se sente confortável com o vestido, Cátia dá-lhe uma écharpe. Cátia sente-se nervosa, Serafim chega e Jéssica sai irritada. Cátia tenta disfarçar a ansiedade.

Dora entra na Corporação e começa a ouvir as vozes de Cátia e Serafim, vindas da sala de treinos. Fica chocada com o que ouve.

Cátia está insegura com o desfile, Jéssica entrega-lhe a roupa e sai. Cátia diz a Serafim que há coisas difíceis de esquecer, como o incêndio que provocou na casa de Adelaide.

Ângela desliga chamada com Dr. Saraiva, diz a Gastão que recebeu a notificação por causa da guarda de Vasco. Gastão entrega-lhe as revistas que falam da editora, Ângela sorri.

Romeu e Linda falam sobre Cajó quando ele entra e começa a provocá-los. Romeu avisa-o que já anda a ultrapassar os limites. Linda sai, Romeu vai para estúdio e Cajó fica a preparar-se para gravar.

Jéssica Isabel foge de Rúben, ele fica intrigado. Bruno e Linda chegam, Bruno alheia-se da conversa, abre a notícia no telemóvel, fica perplexo e sai na direção da sala de treinos.

Bruno pergunta se o que está no Bate Boato é verdade, Cátia e Serafim gelam. Bruno diz que terminam a conversa depois e sai. Serafim pede para ela se focar no desfile e sai confiante. Cátia tira vários comprimidos e bebe-os de uma vez. Linda pergunta a Bruno se está tudo bem, ele disfarça mas ela percebe que algo se passa. Serafim apresenta o desfile, todos batem palmas e começa o desfile.

Cátia está à beira dum ataque de pânico. Rebeca Sofia entra e diz-lhe que é a vez dela de entrar. Cátia não quer, Rebeca Sofia empurra-a para a porta.

Cátia em pânico, começa a olhar para todos, quando olha para Bruno, ele deita-lhe um olhar letal. Cátia perde as forças e desmaia. Ficam em choque.

Rogério mostra a Lucas a publicação do Bate Boato que fala sobre Cátia. Lucas revoltado diz que está farto daquela página.

Cátia continua inconsciente, Bruno diz que precisam de a levar para o hospital. Rúben e Vítor saem a correr. Serafim em pânico por vê-la assim.

Romeu e Gastão entram no estúdio a conversar. Cajó provoca Gastão, Romeu manda-o sair. Cajó diz a Romeu que no dia da morte de Vanessa estava acompanhado

Lurdes pede para Serafim chamar Linda, acusa-o de ser culpado da overdose de Cátia. Serafim fica sem reação, Lurdes diz-lhe que a obrigação dele era olhar por ela. Serafim devastado.

Ângela observa Gastão com o sobrinho. Ângela fala sobre a morte de Vanessa, diz que nunca se irá perdoar por não ter conseguido proteger a irmã.

Romeu está perdido nos seus pensamentos quando Sandra chega. Desabafa com ele sobre o seu futuro. Romeu diz que estará sempre ali, mesmo que corra mal. Sandra pensa nas palavras do pai.

Leandro tenta que Mélanie jante, ela recebe uma mensagem de Lucas com a publicação do Bate Boato, sobre Cátia. Mélanie sente-se cansada de tudo. Leandro é carinhoso com ela.

Bruno conta o que publicaram no Bate Boato. Linda e Lurdes ficam em choque. Lurdes não acredita que tenha sido Cátia. Bruno e Linda entreolham-se, penalizados.

Cátia olha para Serafim com raiva, diz que a culpa de estar assim é dele. Ele explode e diz-lhe que já chega, vira costas e sai. Cátia chora.

