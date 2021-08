*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno fala com Linda ao telefone pede desculpa a Linda pelo que disse no dia anterior, não queria discutir com ela, deseja-lhe sorte na editora.

Bruno pergunta a Cátia se está tudo bem, ela conta-lhe que vai viver com Serafim após o desfile. Bruno diz-lhe que fica feliz por ela, há um constrangimento entre eles, Bruno sai. Cátia toma comprimidos.

Julieta esconde uma moldura de Romeu na mala. Sandra desce e diz que o pai já saiu. Julieta mexe no cabelo de Sandra. Ela arrepia-se. Julieta sai.

Linda ainda está em choque com tudo o que Romeu contou. Ela quer contar a verdade, mas é interrompida pela chegada de Gabriel.

Emília leva Cajó à porta, ele prepara-se para beijá-la, quando Amadeu entra, ele diz que não conta a Adelaide. Emília e Cajó saem juntos.

Leandro finge que está a dormir, Melanie sai. Leandro lê o bilhete dela e liga a Gabriel, combina almoçar com ele.

Lurdes e Rute estão a ver a notícia sobre Linda e Romeu. Bruno chega, elas disfarçam. Bruno diz que já sabe e que não se importa com falsas notícias.

Julieta revê notícias antigas de Romeu, coloca a música dele e dança agarrada à capa. Rita assiste sem ela saber, o telemóvel de Rita toca e ela foge. Julieta já não a vê.

Rita atende Gabriel, diz-lhe que Julieta é passada. Gabriel diz-lhe que Linda não se esqueceu dela. Rita está num misto de alívio e nervosismo.

Jéssica Isabel vê que o teste de gravidez deu positivo. Pergunta ao Sr. Gilberto como se sente em deixar de ser filho único, está nervosa.

Mel diz a Sandra que não irá ajudar mais, Sandra é rude com ela. Sandra quebra e pede-lhe desculpa, Mel diz-lhe para lutar pelo sonho dela e sai.

Ângela e Romeu falam sobre Linda quando Sandra entra, ela diz que não sabe se acha boa ideia uma carreira a solo. Ângela não lhe dá hipótese. Romeu recebe mensagem de Linda e fica nervoso.

Cátia diz a Dora que tem de ficar bem o vestido, não pode desiludir as pessoas que vão ao desfile. Lucas chega e discute com Dora, acaba por ir embora irritado.

Rita faz perguntas a Luís para confirmar as histórias de Adelaide. Rebeca pede a Vítor que façam uma inspeção surpresa ali, para chumbar. Vítor fica pensativo.

Romeu fica irritado ao ver um carro atrás do seu, Julieta sai e sorri-lhe. Romeu não a reconhece.

Gabriel repreende Leandro, diz-lhe que não pode evitar as pessoas e que a vida é dele mas não pode fugir da realidade. Leandro engole a seco.

Rogério e Sandra falam sobre a discussão, ele pede desculpas. Rute entra com almoço e percebe que Sandra está abatida. Não sabem que estão a ser filmados

Linda conta a Romeu a razão pela qual foi para a Lua-de-Mel. Ele está em choque, falam sobre a vingança, ele diz que confia em Gastão, Linda diz que também pode ajudar.

