Romeu não gostou da forma como ela foi tratada, vai ver de Sandra e depara-se com Sandra a tentar cantar, com a mão sobre o peito e com a mão de Linda sobre a dela. Romeu olha as duas juntas e sente-se comovido.

Julieta fica encantada com a hamburgueria, Rebeca Sofia pergunta no que pode ajudar e Julieta faz o seu pedido e fica perdida nos seus pensamentos.

Rúben quer saber as queixas de cada um dos bombeiros e acaba por se irritar. Tó Quim conta-lhe o que falam no Bate Boato. Jéssica diz-lhe que falam em casa, ouvem as sirenes e saem.

Leandro fala com Mélanie, diz-lhe para colocar os olhos na mãe e não desistir de cantar. Gastão diz a Mel que o lugar dela é a cantar e não a ensinar Sandra. Ele pede-lhe para ir com ele e saem. Cajó sorri ao ver aquele momento.

Cajó provoca Ângela relativamente a Gastão e Mel, diz que ela saiu com um ar abatido e ele com ar de quem a ia consolar. Ângela irrita-se, diz-lhe para parar de coscuvilhar e pergunta-lhe se tratou do que ela pediu.

Mélanie desabafa com Gastão que é sincero. Ele diz-lhe que não podia salvar Anselmo e não está nas mãos dela salvar Leandro. Gastão vai ter com um músico de rua e quando volta entrega guitarra dele a Mel. Ela começa a cantar e as pessoas aplaudem. Gastão sorri.

Rúben e Jéssica discutem. Ela acha que Rúben a traiu e ele entrega-lhe o telemóvel para ligar a Luís e confirmar a conversa de desabafo que tiveram. Jéssica acaba por pedir-lhe desculpas e diz que não vai jantar porque se sente mal disposta.

Luís pergunta a Dora se é ela que escreve os boatos, pois o que publicaram sobre Rúben tinha sido falado entre eles. Dora nega. Rute chega e Luís diz que a ajuda com o jantar. Dora liga o microfone e sente-se enojada ao ouvir os pais.

Rita questiona Adelaide sobre os falecidos, diz-lhe q só quer conhecer a história dela. Gabriel chega e chama Rita até ao quarto.

Gabriel pergunta a Rita se Linda não falou com ela, conta-lhe que Linda aceitou ficar na Lua-de-Mel. Rita fica nervosa por Linda ainda não ter ligado.

Mélanie fala sobre ter conseguido cantar em público, Leandro diz-lhe que não é suficiente e que está a fugir. Ela diz-lhe que pensou neles quando cantou. Leandro e Melanie carinhosos.

Bruno e Linda discutem, ela não pode dizer a verdade, por isso disfarça. Linda irrita-se e diz Bruno para se focar no que é importante, no seu filho.

Ângela sai da mesa e sobe as escadas de mau humor. Gastão diz a Romeu para se preocupar com a editora que ele preocupa-se com Ângela e sobe. Romeu envia sms a Linda.

Gastão entra no quarto de Ângela e tenta entender o que se passa. Ângela diz-lhe que detesta sentir-se frágil. Gastão faz-lhe um carinho no braço. Ela sorri.

Sandra desabafa com Romeu, ele diz-lhe que ela é uma miúda incrível e que vai acabar por conquistar o mundo. Sandra sorri, confortada.

Sandra abre a porta a Julieta. Julieta diz-lhe que é uma grande amiga de Romeu do Canadá. Sandra estranha.

Romeu pede desculpas a Linda, entrega-lhe o seu caderno e diz que compôs as músicas para ela. Romeu diz-lhe que está ali para deixar Ângela sem nada. Linda em choque.

