Cajó é irónico com Ângela por causa da cerimónia de cremação de Anselmo. Fala sobre Gastão e ela mostra-se sem paciência para o ouvir. Cajó diz que Anselmo pode ter contado algo a Mel o que já deixa Ângela preocupada.

Gabriel fala com Rita, mas ela continua a escrever, ignorando-o. Rita diz-lhe que vai escrever um policial, inspirado na história de Adelaide. Adelaide reclama com Amadeu, quando Rita entra a reclamar do barulho. Julieta entra e critica o cabelo de Rita. Rita sai, a mexer no cabelo, insegura.

Mélanie abraça a urna com as cinzas de Anselmo e chora enquanto espalha as cinzas.

Romeu entra na editora com o acordeão de Anselmo. Gabriel diz que está ali uma pessoa para falar com eles. Linda entra e diz que quer assinar com a Lua-de-Mel. Todos ficam surpreendidos. Mélanie visivelmente abatida dirige-se a Gabriel, que fica atrapalhado. Gastão diz-lhe que é melhor não entrar na reunião e encaminha-a para a copa, mas ela fica desconfiada. Ângela está a deliciar-se com a submissão de Linda. Romeu é seco e finge-se muito nervoso. Linda pede para Rita voltar também. Romeu é rude com Rita também, Linda sente raiva dele.

Gastão e Mélanie estão a conversar quando Linda sai do Gabinete. Linda conta que resolveu aceitar trabalhar ali por causa dela e que precisa de cantar. Mélanie fica contente. Romeu finge-se ansioso e discute com Ângela. Ângela avisa-o para tentar trabalhar com Linda se não vão ter problemas. Ângela diz que vai falar com o advogado sobre o contrato com ela. Mélanie fica preocupada com o facto da mãe entrar na editora. Comenta com Gastão que Romeu e Ângela ficaram a discutir. Gastão diz que Ângela só pensa em lucro e deve ter grandes planos para Linda.

Rebeca Sofia queixa-se do cansaço, pergunta a Vítor o que ele acha de comprarem o Burguer Maroto. Vítor goza com a ideia, mas Rebeca Sofia sorri entusiasmada.

Shakira encontra-se com Márcio e Dora decidiu ir com ela. Ele estranha o facto de Dora estar em casa. Shakira e Márcio sobem as escadas enquanto ela finge ir para a casa de banho. Dora remexe a casa, encontra o microfone e leva-o consigo.

Julieta fica encantada com a hamburgueria, Rebeca Sofia pergunta no que pode ajudar e Julieta faz o seu pedido. Fica perdida nos seus pensamentos enquanto Rebeca fala para ela.

Bruno chega a falar com Linda e fica irritado ao saber que ela assinou contrato com a Lua-de-Mel. Ela diz-lhe que depois falam com calma e desliga a chamada. Gabriel vai mostrar a Editora a Linda.

Sandra ensaia perante o olhar atento de Mel, que pede uma pausa. Linda ignora Cajó e entra no estúdio, fala com Sandra, que começa a cantar e sai um pouco melhor o refrão.

Cátia mente a Serafim sobre os comprimidos, diz-lhe que quer viver com ele após o desfile, mas para não dizer nada a ninguém. Serafim puxa-a para si e abraça-a. Cátia sente-se ansiosa.

Mélanie fala sobre Sandra, Ângela não gosta do que ouve e trata mal Mélanie.

