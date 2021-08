*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mélanie diz a Romeu para ficar com o acordeão, pois era isso que Anselmo iria querer e sai. Romeu desaba a chorar.

Linda acabou de contar a Rute o que Anselmo lhe disse, Rute diz-lhe que ela tem de ir à Guarda. Linda não tem provas mas fica a pensar nas palavras da amiga.

Ângela tem receio que Romeu volte a beber, Gastão pergunta a Ângela se quer que fique com ela. Ângela ouve vozes exaltadas de Sandra e Rogério e sobe. Encontra os dois numa discussão acesa. Rogério acha que é melhor não ir com Sandra ao funeral por causa do que podem dizer na net. Sandra está revoltada por não ter Rogério ao seu lado. Ângela abre a porta, e acaba por discutir com Rogério que sai. Sandra pede à tia para a deixar sozinha e cai sobre a cama a chorar.

Leandro diz a Mélanie que amanhã tem exames marcados mas pode desmarcar para ir com ela ao funeral. Mélanie não quer, diz-lhe que vai ter os pais por perto e enrosca-se perto dele.

Ângela pergunta a Romeu onde andou, ele diz-lhe que esteve com a Mel. Ângela acaba por ser irónica, Romeu ignora-a e sobe.

Serafim pergunta a Cátia se ela está triste por causa do desfile, Cátia mente. Ela diz-lhe que estar perto dele deixa-a feliz. Serafim deixa que ela se chegue a si, carinhoso.

Dora expulsa Shakira da sala, pega no bloco de notas quando Luís entra e conta-lhe que Rúben tem duas mulheres. Rute chega e discute com Luís enquanto Dora escreve no Bate Boato.

Rebeca Sofia diz a Marisa que só pode ter sido Luís a roubar o bloco, chama atenção de Emília que ignora o que a amiga diz e volta para perto de Cajó, estão muito cúmplices.

Rúben entra em casa e fala com medo para Jéssica Isabel. Ela diz-lhe que prefere que seja ele o comandante.

Lurdes diz a Cátia que estava preocupada com a ausência dela. Cátia diz-lhe que foi só dar uma volta. Cátia toma mais comprimidos.

Julieta está pensativa, Amadeu entra e fala com ela sobre a morte de Joe. Adelaide entra na sala e fica desconfiada, mas disfarça. Julieta fala de Romeu e diz que ela era presidente do Clube de Fãs dele.

Rebeca Sofia fala sobre a publicação do Bate Boato, Vítor não acredita que seja Luís. Vítor aproxima-se dela, sedutor, ela fica a olhar para ele, cheia de desejo.

Bruno abre a porta a Assistente Social, que pergunta qual a razão da mala de viagem, Linda mente. Sentam-se e a tensão é evidente.

Sandra é irónica com Ângela, que pergunta pelas reações nas redes sociais, Gastão diz que acusam Romeu de hipocrisia. Este desce, concorda com o que dizem sobre ele e sai.

Mélanie pergunta a Leandro quando tem os resultados dos exames, ele olha-a, carinhoso.

Linda e Bruno trocam um olhar de que vai correr tudo bem. Bruno tenta que a Assistente Social adiante alguma informação, mas ela diz que não pode e sai. Bruno diz que já não vai embora dali mas que os filhos não podem saber a verdade. Linda tenta reagir, mas é difícil.

