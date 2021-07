*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Lua de Mel, Linda está cega de raiva, quando Sandra e Romeu aparecem. Linda tira a mão da mala e vai embora. Sandra conta a Romeu que Anselmo morreu, Romeu vira costas e dirige-se para o estúdio, tranca a porta e grita de raiva. Pontapeia qualquer coisa, atira o banco contra a parede e chora. Romeu sente-se perdido.

Leandro apoia Mélanie por causa da morte de Anselmo, ele diz-lhe para ligar a Romeu e tentar falar com ele sobre o funeral de Anselmo.

Romeu diz a Sandra que gostava de ter tido um pai mais presente. Sandra acredita que Anselmo nestes últimos meses tentou mudar mas Romeu não acredita.

Mélanie pega nas suas coisas para sair. Leandro quer ir com ela à funerária, ela diz que pede aos pais para irem com ela. Leandro assente, pouco convicto.

Cajó quer saber se Ângela teve alguma coisa a ver com a morte de Anselmo. Gastão entra e saem sob o olhar furioso de Cajó, que atende uma chamada de Emília. Esta fala sobre a tela que está a pintar. Emília aceita ir com ele à casa do comprador.

Julieta entra na editora. Gabriel pergunta a Julieta se precisa de algo, ela diz-lhe que é amiga de Romeu e que está ali para falar com ele. Gabriel tenta ligar-lhe sem sucesso, diz a Julieta para voltar noutro dia. Julieta fica triste.

Bruno tenta acalmar Linda, ela vai para desabafar quando Lucas entra. Lucas aproveita e mostra as fotografias com o irmão a Bruno, conta-lhe que Sandra o levou a ver Vasco. Bruno fica comovido.

Rúben agradece pelo primeiro dia como Comandante. Tó Quim diz a Vítor que Rúben vai afundar a corporação, Vítor diz que estará ali para a salvar.

Serafim fala do desfile e Cátia fica insegura. Ele diz-lhe que estão todos disponíveis para a ajudar a não falhar. Cátia fica a pensar nas palavras dele.

Rita pensa no que escrever, pergunta a Amadeu se Adelaide alguma vez falou como os ex-maridos morreram. Ele diz que não quer falar sobre esse assunto. Rita entra disparada no quarto e começa a escrever de rajada no seu portátil. Escreve tópicos e sorri, entusiasmada, finalmente desbloqueou.

Gastão mostra-se preocupado com Romeu pela morte de Anselmo. Romeu diz a Gastão que não vai voltar a beber e diz-lhe para não falhar com o plano de destruir Ângela, que isso sim o anima. Gastão diz para estar descansado.

Gabriel diz a Cajó que Julieta é uma amiga de Romeu e sai. Cajó acorda-a e diz-lhe que Romeu já não volta hoje porque o pai dele faleceu, ela assente compreende e quer dar os sentimentos a Romeu. Diz ser uma amiga íntima, mas Cajó diz que o funeral é apenas para a família e para ela voltar em outro dia.

Cajó finge que entende o que está nas telas que Emília pintou, sorri-lhe, sedutor elogiando seu trabalho. Emília rasga um sorriso e Cajó encantado com ela.

Mélanie está desanimada, Romeu chega e diz que paga o funeral e todos os custos. Linda fica sensibilizada e oferece-lhe um chá. Bruno conforta Mélanie. Romeu está perturbado, desabafa com Linda. Esta aproxima-se e faz-lhe um carinho no braço. Bruno chega e pergunta se está tudo bem.

Julieta entra em casa de Adelaide, diz que veio visitar o seu tio, Adelaide força um sorriso, diz que disse a Amadeu para a convidar para o casamento. Julieta comenta as urnas, diz que para Adelaide ter quatro maridos houve quatro mulheres que ficaram sem maridos. Adelaide fica horrorizada com o comentário. Amadeu chega e fica feliz com a visita da sobrinha que pede para ficar lá em casa.

Já sozinhos, Bruno é carinhoso com Linda, acaba por dizer que apesar de Vanessa ter sido importante para ele, Linda continua a ser a única mulher na vida dele. Ele beija-a. Cátia vê o beijo e recua, sai da cozinha, muito abalada. Linda afasta Bruno e diz-lhe que pediu várias vezes para não confundir as coisas. Bruno diz-lhe que vai arrumar as coisas e sair de casa. Linda diz que ele precisa de ficar se quer recuperar o filho.

