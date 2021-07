*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rogério está irritado porque tem a porta da barbearia vandalizada. Sandra chega e pergunta quem é que fez aquilo. Lucas diz-lhe que a culpa é dela e os dois discutem. Lucas fala sobre o irmão e Sandra diz-lhe que o leva a ver Vasquinho.

Romeu chega atrasado, mas ao ver Anselmo sai. Luís entrega as suas condições para o contrato e Ângela dá-lhes os contratos para lerem e assinarem. Luís assina, Rebeca Sofia hesita, mas acaba por assinar o contrato. Ângela vai tirar dois cafés, num deles coloca um pó, mexe as chávenas e entrega-o a Anselmo. Brindam ao sucesso do Márcio e da Shakira.

Anselmo está muito nervoso, recorda o momento em que Cajó lhe disse que ia matar Mélanie. Tenta ligar a Mel mas sem sucesso, enche-se de forças e apressa o passo.

Linda abre a porta a Anselmo. Ele, lívido, diz a Linda que foi Cajó que tentou matar Mélanie no dia do concerto. Conta que se lembrou de Cajó a confessar tudo numa visita que lhe fez. Anselmo tem falta de ar, perde os sentidos e morre, Linda fica em pânico ao perceber que ele está morto.

Sandra e lucas olham com ternura para o bebé Vasco. Lucas agradece a Sandra por deixar ver o irmão. Os dois sorriem com cumplicidade.

Bruno entra em casa e fica em choque. Tenta reanimar Anselmo. Bruno diz a Linda que ele está morto, Linda mal consegue falar. Mélanie entra em casa, Leandro toca guitarra e sorri-lhe. Ela animada, atende chamada de Linda, ouve o que a mãe diz e desfaz o sorriso.

Romeu pede desculpas a Ângela por ter saído de manhã, diz que ainda é difícil enfrentar o pai, ela compreende e diz que acha que Anselmo tão rápido não volta a dar problemas.

Mélanie olha desfeita para o corpo de Anselmo e chora. Serafim entra e diz que precisam de levar o corpo e que a GNR precisa de falar com eles.

Rogério feliz ao ver que Sandra e Lucas estão a entender-se. Amadeu chega e fala da morte de Anselmo, Sandra sai. Lucas pergunta o que se passou.

Vítor questiona Rebeca Sofia sobre o contrato da editora, ela diz que leu tudo e que estava tudo bem. Luís fala no dinheiro que vão ganhar e Rute mostra-se fria com ele.

Lurdes fala mal de Anselmo e Cátia diz-lhe para se calar. Leandro é carinhoso com Mélanie, que diz que esperava que ela e Anselmo passassem mais tempo juntos. Linda está desvairada, chora de raiva. Linda pega numa faca de cozinha e sai disparada.

Julieta está parada no carro e ouve a música de Romeu, sai do carro, ajeita a sua roupa, sente-se nervosa e respira fundo.

Cajó está muito nervoso e pressiona Ângela, ele sente-se a explodir. Ângela diz-lhe para estar calado, levanta-se, sai do gabinete e depara-se com Linda.

