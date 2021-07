*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cajó fica em pânico quando descobre que Anselmo se lembra dele visitá-lo ao hospital. Cajó conta a Ângela o que se passou com Anselmo, acha que ele está a fingir amnésia. Cajó conta-lhe que Anselmo sabe da sua intenção de matar Mélanie. Ângela fica furiosa.

Rogério agradece a Romeu por ter arranjado tempo para jantar com ele e Sandra. Romeu diz-lhe que tem de ter força para ignorar o que dizem. Rogério agradece-lhe o apoio.

Mélanie desabafa com Anselmo sobre Leandro. Anselmo olha-a orgulhoso por admitir que precisa de se tratar. Leandro chega e pede-lhe desculpa.

Adelaide e Amadeu estão fartos de ouvir Dora, não querem que ela volte para ali. Adelaide recebe chamada a avisar que todos já votaram.

Rita não conseguiu escrever nada para o seu livro e começa a chorar. Gabriel diz-lhe para pensar com calma no que realmente quer escrever. Rita sorri com o apoio dele.

Serafim está a rezar quando Adelaide entra e o chama. Serafim pergunta-lhe por quem está a torcer, Adelaide é sincera com ele e saem.

Vítor dá as honras a Jéssica Isabel para dizer a contagem dos votos. Jéssica diz que o novo comandante é Rúben e sai a chorar. Rúben não sabe como reagir.

Rúben desabafa com Luís sobre Jéssica, mas ele não entende. Emília chega e ele conta-lhe que foi nomeado comandante. Ela diz que é normal Jéssica reagir mal. Luís observa, chocado. Jéssica mal-encarada, pergunta a Rúben se não vai dizer nada. Ele diz-lhe que mais vale ficar calado, já que fica chateada com tudo. Jéssica pede-lhe desculpas, ele sorri-lhe, calmo.

Linda diz a Bruno para parar de remoer, ele desabafa com ela enquanto olha para as fotografias de Vasco. Bruno toca-lhe no braço, ela fica desconfortável e vai para a cozinha. Ele tem a cabeça a mil. Mais tarde, Linda tenta ligar a Bruno e Lurdes pergunta o que se passa. Linda explica-lhe o que aconteceu na noite passada. Linda espera que ele não faça nenhuma asneira. Ficam preocupadas.

Ângela está pronta para se deitar quando Gastão entra no quarto. Ele diz que pode sair da vida dela, mas ela não quer. Gastão e Ângela fazem amor.

Mélanie e Leandro acabaram de fazer amor. Mélanie diz-lhe que tem saudades de o ouvir tocar, Leandro agarra na guitarra e toca para ela.

Sandra diz a Ana que a tia não pode saber que Bruno está ali e ela assente. Romeu entra em casa para buscar a carteira que se esqueceu e ao ver Bruno diz que ele não pode estar ali. Sandra tenta que o pai seja condescendente mas Bruno provoca Romeu por causa de Linda e os dois acabam por discutir. Romeu põe Bruno fora de casa e Sandra repreende o pai porque lhe dito que já tinha esquecido Linda.

