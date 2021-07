*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anselmo vê fotografia de Sandra e Vanessa e sente-se mal. Gastão agarra-o, Anselmo recompõe-se mas fica abalado.

Romeu chega e fala com Elsa Santinho que nem acredita na oportunidade que está a ter, diz-lhe que a Lua-de-mel está à sua espera.

Rute está sem paciência para Dora. Lurdes chega e fala sobre Xavier, Dora diz que é tudo um engodo. Mostra-lhe que já em 2015 pediam para uma operação aos olhos. Lurdes não quer acreditar, fica desfeita.

Adelaide vigia na urna os votos das eleições nos Bombeiros, Tó Quim diz que os votos estão comprados. Rúben e Jéssica Isabel olham, estarrecidos para o que está acontecer. Rúben diz que tem de votar com consciência.

Anselmo fala com Rebeca Sofia e Luís sobre os filhos. Rebeca Sofia insiste com Luís na carreira musical dos dois jovens, está muito entusiasmada. Anselmo volta a relembrar algo do passado ligado a Mel e fica abalado.

Elsa termina de cantar, Cajó diz que está perfeito e Elsa fica muito feliz. Cajó aproveita e provoca Gastão. Elsa pede um chá e Gastão sai com ela para mostrar a editora. Cajó vê o casaco de Gastão e remexe os bolsos, encontra uma chapa de 5 anos dos Alcoólicos Anónimos. Sai animado com ela na mão. Gastão e Elsa conversam, Cajó está a vir do estúdio e lança um olhar de nojo a Gastão, dirigindo-se para o gabinete.

Cajó entra no gabinete e diz a Ângela que Gastão foi alcoólico, ela olha surpreendida para a chapa. Ele diz-lhe que só faz figuras ridículas e sai. Ângela irritada pega na chapa e sai.Vê Gastão com Elsa muito animado, chama-o ao seu ao gabinete e pergunta se aquela chapa é dele. Gastão é apanhado de surpresa, mas é honesto. Ângela fica possessa e diz-lhe que odeia que a façam de parva. Cajó para uns instantes a olhar para o gabinete, sorri, satisfeito e segue para o estúdio. Gastão conta a Ângela o que passou na sua vida até chegar onde chegou. Ângela engole em seco, Gastão diz-lhe que o que tiveram não passou de um erro, vira costas e sai.

Linda fala com Mélanie sobre a terapia. Leandro ouviu Mélanie pedir para desmarcar a consulta e acaba por ser bruto com ela. Mélanie fica magoada e quando sai.

Gastão conta a Romeu o que se passou com Ângela e desconfia de Cajó. Romeu diz-lhe para ter cuidado com ela, pois é perita em manipular as pessoas.

Serafim conta a Linda e Lurdes o que se passa com Cátia. Linda dá a ideia de expor as criações dela. Serafim fala de um desfile, diz que fala com Adelaide.

Rebeca Sofia, Rute, Luís e Vítor discutem por causa de Márcio e Shakira. Rebeca diz que está marcada uma reunião no dia seguinte com a editora e têm de dar uma resposta. Rute e Vítor não acham uma boa ideia assinarem contrato com a editora. Shakira e Márcio entram e dizem que querem avançar com a dupla musical. Podem ensaiar ao final do dia e as atuações são no Verão, durante as férias.

Na editora, Romeu dá de caras com Anselmo. Ele fala sobre Shakira e Márcio e como é importante protegê-los no contrato. Romeu ironiza, que no tempo dele era explorado. Anselmo diz que está mudado. Os dois acabam por falar do passado. Romeu sai e Cajó fala com Anselmo. Durante a conversa, Anselmo sente-se mal ao recordar o dia em que Cajó assumiu que ia matar Mel.

