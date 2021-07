*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel pede ajuda a Gastão que a socorre, e ao ver que Leandro está inconsciente liga de imediato para o 112.

Rogério diz que Lucas já está a trabalhar com ele, Júlio fica triste. Mário chega, diz-lhe que veio busca-lo para ir viver com ele e com os netos. Júlio feliz despede-se de Amadeu e Rogério e vai embora com Mário, mas antes rouba uma nota de um cliente.

Mélanie diz a Gastão que Leandro está com uma infeção. Gastão diz-lhe que a culpa não é dela mas Mélanie acha que tem de estar mais presente para Leandro e cuidar dele. Gastão recebe chamada de Ângela, mas não atende. Ângela deixa mensagem de voz a Gastão. Romeu chega e ela tenta sondá-lo. Romeu diz-lhe que só pensa em Linda como cantora e nada mais.

Linda desabafa com Rute. Rute diz-lhe que está a dar esperanças a Bruno, e não acredita que ele ainda seja apaixonado por Vanessa, pois ele é homem de uma mulher só.

Anselmo entrega o dinheiro da feira a Jéssica Isabel, estão felizes com resultado. Tó Quim diz a Serafim que houve muitas pessoas a votar nele, Serafim goza com ele e sai.

Rebeca Sofia está histérica e fala com Márcio e Vítor sobre o concerto, diz que o filho vai ter futuro numa carreira musical. Márcio não quer que ela fale com Shakira, fica desesperado. Luís está a pôr gelo no pé de Shakira, Dora tenta chamar atenção deles por ter terminado com Lucas mas é ignorada.

Linda tenta ligar a Mel, mas ela não atende. Bruno fica preocupado também. Decidem ir a casa de Leandro mas quando vão a sair Linda atende Mel. Ficam a saber que Leandro está no hospital.

Mélanie termina de falar com Linda e Gastão pergunta se ela fica bem, ela diz-lhe que sim, vai descansar porque está exausta. Gastão explica que tinha aparecido porque vinha dar força a Leandro e saber de Mélanie e da sua fobia ao palco. Ele diz-lhe que compreende que tem de focar-se na saúde de Leandro mas para não adiar muito o tratamento da fobia que sente do palco. Mélanie agradece-lhe o apoio.

Sandra olha para o irmão com carinho, Romeu sorri e aproxima-se. Sandra fala sobre Anselmo, Romeu muda de assunto e pergunta por Rogério.

Vítor abre a porta a Serafim que fala sobre Jéssica e as eleições, diz que tem de fazer alguma coisa contra ela.

Rita adora o que Emília está a pintar, pergunta se está à venda. Gabriel entra e não quer que Rita gaste dinheiro em quadros, Rita não o deixa ver a tela do pc e sai. Gabriel fica desconfiado.

Cátia abre a porta a Serafim e desabafa com ele sobre o seu trabalho. Serafim puxa-a para si no sofá e ela adormece encostada a ele. Serafim continua a falar sem perceber que ela adormeceu.

Jéssica Isabel chama Rúben, ele chega e pergunta se ela for eleita se vai manter a mesma postura, ela diz-lhe que tem de ser uma coisa de cada vez.

Lurdes acorda-os, diz a Cátia que não quer ali homens a dormir. Serafim pergunta a Cátia se está melhor, diz a Cátia que é melhor ela falar com a médica para trocar a medicação.

Mélanie e Leandro entram em casa, Leandro continua abatido e acaba por ser rude com ela. Mélanie magoada acaba por sair. Leandro sente-se completamente perdido.

Ângela ironiza Anselmo e a sua atuação no dia anterior. Ele ignora e fala sobre Márcio e Shakira, que podem ser uma grande aposta na editora porque não há muitas duplas juvenis. Ângela dá luz verde para ele falar com eles, diz que não perdem nada. Anselmo repara na fotografia de Vanessa e lembra-se de algo de Mel.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO