*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cátia desabafa com Serafim sobre o seu trabalho, ele diz-lhe para não desistir e lutar. Olham-se e ele acaba por beijá-la. Cátia corresponde ao beijo.

Mélanie acorda e vê Leandro a fazer o pequeno-almoço, fica animada. Leandro diz-lhe que falou com Linda e que Anselmo a convidou para cantar na feira dos Bigodes. Mélanie fica chocada.

Romeu pergunta a Bruno se ele e Linda voltaram, Bruno afirma que sim. Ângela desce e Romeu sai irritado. Ana chega com o bebé Vasco e Bruno pega nele tentando ignorar Ângela.

Lurdes animada por estar a conseguir juntar dinheiro para ajudar o menino Xavier. Mélanie chega e diz a Linda que devia aceitar cantar no concerto. Linda fica pensativa.

Lucas está sem paciência para Dora que o desafia para ir ao concerto. Rogério chega e diz-lhe que se quiser pode ir mas Lucas não quer. Dora irritada termina com ele e sai. Rogério recebe chamada de Amadeu para ir à Associação.

No dia seguinte, Serafim vem trazer Cátia a casa, dormiram em casa dele. Ele diz-lhe para falar com as clientes e dizer que está atrasada. Mas Cátia não consegue ligar às clientes.

Cajó diz a Ângela que Gastão podia ter as mulheres que quisesse aos pés dele e para andar a seduzi-la é porque tem algum interesse. Diz-lhe que Gastão está a usá-la e sai. Ela fica abalada e sente-se insegura.

Jéssica, Vítor e Serafim fazem campanha para as eleições dos bombeiros. Jéssica destapa um placard com a sua imagem e o slogan "Jéssica Isabel/100% bombeira". Vítor responde à campanha de Jéssica dizendo que é bombeiro a 200% e Serafim acrescenta que é a 300%. Rúben está farto da discussão dos três e diz para pararem de fazer espetáculo. Jéssica Isabel fica irritada e apela ao concerto. Tó Quim conta a Serafim e a Vítor que apanhou Renato Vitória no bar do hotel e colocou laxante na bebida, Vítor e Serafim ficam em choque porque as receitas do concerto eram para os bombeiros. Tó Quim diz as receitas eram para a ditadora da Jéssica ser reeleita.

Na Feira dos Bigodes, Jéssica vê Shakira e Márcio e pergunta se eles podem cantar. Márcio fica apreensivo mas diz que conhece o reportório de músicas do Bigodes Marotos. Shakira fala com determinação que vai aprender num instante e garante não vão arrepender-se. Anselmo fica surpreendido.

Leandro está pronto para sair para o concerto. Mélanie está atrasada mas visivelmente feliz porque vai sair com o namorado e ele se sente melhor. Ele desfaz o sorriso, com ar indisposto, assim que ela sai para tomar banho.

Anselmo dedica a música a Romeu, fala do quanto foi duro para o filho a vida de artista sempre em digressões, começa a tocar acordeão e emociona-se porque está a fazer o que realmente gosta. Shakira e Márcio sobem ao palco e acompanham Anselmo, num show que surpreende todos. Romeu não sabe o que pensar ao ouvir as palavras do pai. Linda junta-se a ele e pergunta se ele sabia daquilo. Os dois emocionam-se numa viagem ao tempo que os faz sentirem-se mais unidos que nunca.

Vítor discute com Rebeca Sofia por causa de Renato Vitória. Rebeca leva a mão ao peito, em choque quando ouve o filho a cantar e sai a correr para o concerto que decorre na feira. Luís e Vítor correm atrás. Estão todos adorar a prestação de Márcio e Shakira. Anselmo diz que Quim Barreiros vai atuar mais tarde. Romeu pergunta a Linda como ela foi capaz de voltar para o Bruno e vai embora. Linda sente-se impotente sem saber o que dizer.

Lucas entra em casa abatido, desabafa com Bruno sobre Dora. Bruno mostra-lhe as fotografias que tirou na visita ao bebé Vasco, promete que vai com ele na próxima visita. Lucas sente-se comovido, gostava de pegar no irmão ao colo e rasga um sorriso com as palavras do pai sobre o papel importante dele como irmão mais velho.

Quim Barreiros sobre ao palco da Feira dos Bigodes e deixa o público ao rubro.

Mélanie sai da casa de banho já pronta e ao avançar, vê Leandro caído no chão, desmaiado, fica em pânico.