*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu sai do café 'Disco Disse' arrasado. Bruno percebe que aquele momento não lhe foi indiferente. Romeu entra em casa com vontade de partir alguma coisa. Tenta acalmar-se, mas não consegue. Os ciúmes estão a corroê-lo. Ele olha para as garrafas, enche um copo e bebe.

Sandra chega a casa e encontra Romeu num estado lastimável, pergunta a Romeu se bebeu. Ele não responde, mas a sua expressão diz tudo. Sandra, desiludida, tem um ataque de raiva.

Rogério conversa com Lucas, ambos viram o direto de Leandro. Recebem notificação do Bate Boato, começam a ler e notam que é sobre Adelaide e Amadeu. A página do Bate Boato fala que o casal deixou os hóspedes do hotel onde estão em lua-de-mel, depenados, pois não saíram da sala de jogos. Rogério fica em choque.

Amadeu diz a Júlio que vai à casa de banho e deixa a sua carteira à vista de propósito. Júlio vê a carteira dele. Desvia o olhar e começa a assobiar, acaba por pegar nela e afastá-la de si. Amadeu observa-o, sorri com ar de missão cumprida.

Rebeca Sofia pergunta a Luís se não viu o bloco de notas, ele diz-lhe que Marisa deve ter levado. Ela diz-lhe que estão a falar de Adelaide, Luís tira-lhe o telemóvel e fica irritado com o que lê.

Gastão entra e Ângela pergunta se já ouviu falar de Elsa Santinho, Gastão nega. Ângela falha-lhe sobre ela. Gastão diz que vai falar com Mélanie para fazer terapia e recuperar as atuações em palco. Gastão sai do gabinete a falar ao telemóvel, combina encontrar-se com alguém assim que conseguir.

Mélanie chega a casa e diz a Linda que a tiraram das plataformas digitais. Linda diz a Mélanie que tem de procurar um psiquiatra e ela aceita.

Romeu desabafa com Gastão sobre Linda e o que viu no café. Gastão dá-lhe apoio. Rebeca Sofia chega, diz a Romeu que adorou a nova música, apresenta-se a Gastão e elogia os dois juntos.

Tentam entender qual a razão para Tó Quim andar tão animado. Adelaide chega e critica as atitudes no quartel. Falam sobre a publicação no Bate Boato, mas Amadeu não entende do que falam e desconhece as publicações sobre ele e Adelaide.

Mélanie está muito nervosa já não sabe como ajudar Leandro que tem febre. Liga a Linda que lhe dá indicações sobre o que fazer, agradece-lhe e coloca um pano húmido sobre a testa de Leandro, dando-lhe a medicação.

Ângela entra irritada no quarto de Sandra e pergunta-lhe porque é que não há bebidas em casa. Sandra explica o que se passou à tarde com o pai. Ângela liga a Romeu e pergunta onde é que ele está. Romeu pede desculpa a Sandra, diz que foi a uma reunião mas já se sente melhor. Ângela pede a Sandra para tomar conta do pai e sai. Romeu sorri, satisfeito.

Emília entra na sala e explica a Amadeu e a Adelaide onde é que conseguem ler as notícias do Bate Boato. Ambos ficam em choque ao verem a publicação.

Vítor confronta Rebeca Sofia para saber se é ela a criadora do Bate Boato. Tó Quim e Serafim chegam e falam sobre como boicotar o concerto, Tó Quim diz a Rebeca que a ajuda.

Bruno fala com Linda sobre Vasco e de querer protegê-lo de Ângela. Bruno vai abrir a porta e Anselmo entra, pede para falar com Linda. Ele convida-a a cantar na no concerto na feira dos Bigodes como artista surpresa. Linda diz que não concorda com o que fizeram na editora e tem em consideração a filha que ela criou e que salvou a vida dele. Anselmo pede-lhe para pensar.

Rita e Gabriel falam sobre temas para o livro dela. Rita fala sobre um romance e Gabriel fala-lhe sobre encontrar um part-time para arranjar mais dinheiro. Ambos trocam um sorriso cúmplice.