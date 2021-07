*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dora fala enquanto o namorado tenta concentrar-se no que ela diz. Dora diz-lhe que podiam ir à barbearia recordar os velhos tempos. Lucas rejeita e diz que não está com disposição, o que deixa Dora irritada.

Adelaide não entende os quadros que Emília está a pintar. Quando esta sai, por um momento, Adelaide pega no pincel e faz um traço no quadro. Emília volta e fala sobre Cajó.

Cátia trabalha num vestido e toma comprimidos. Lurdes fala sobre ela crescer no seu negócio. Cátia fica incomodada com a insistência da mãe.

Leandro levanta-se indisposto e corre para a casa de banho. Mel tenta ajudar, mas ele não a deixa entrar. Quando sai da casa de banho, acaba por correr novamente para lá.

Gabriel tenta animar Rita, fala sobre o livro que ela queria escrever, sugere que ela escreva sobre a Lua de Mel. Rita rejeita escrever sobre a editora que a despediu.

Ângela e Gastão entram em casa divertidos. Ela diz-lhe que não queria que a noite terminasse e sobe as escadas. Gastão segue-a até ao quarto. Gastão começa a despir-se e diz-lhe que quem manda é ele.

No café 'Disco Disse', Linda coloca a música “Prisioneiro deste Amor” a tocar. Senta-se a ouvir. Ao mesmo tempo, na editora, Romeu tira o seu telemóvel e ouve o tema de Linda.

Bruno acorda Cátia, que fica sobressaltada e levanta-se para confirmar os vestidos. Bruno pergunta se quer que ele entregue os vestidos por ela. Cátia finge indiferença e diz-lhe que não precisa da ajuda dele.

Jéssica está com uma atitude diferente no quartel. A bombeira fala sobre haver novas eleições. Toca a sirene e todos saem. Tó Quim diz que não vai porque alguém tem de ficar no quartel.

Bruno fala sobre Cátia com preocupação e Linda diz que vai falar com ela. Falam sobre a visita de Romeu e Linda conta que os contactos que fez a outras editoras não deram frutos porque ninguém quer envolver-se numa guerra com a Lua de Mel. Bruno diz a Linda que pode contar com ele.

Gastão está concentrado a ver um vídeo com 15 anos, onde a irmã chora devastada numa audição com Ângela, que a arrasa com críticas. Romeu chega e diz-lhe que não lhe faz bem ver aquele vídeo. Gastão culpa Ângela pela morte da irmã. Ele diz a Romeu para abrir o jogo com Linda e contar-lhe a verdade, caso contrário ela vai pensar que ele está do lado de Ângela e perde a mulher que ama. Romeu fica pensativo.

Leandro resolve fazer um direto a explicar a razão do fim da dupla Sandy&Leandro. Ele fala comovido e luta contra as lágrimas. Mel entra em casa e corre para ele, abraçando-o com força.

Sandra acabou de ver o direto de Leandro, sente-se devastada, mas aliviada também. Romeu chega e Sandra diz-lhe que não sabe como cantar sem ele. Romeu promete-lhe estar sempre do lado dela.

Ângela e Gastão falam sobre Leandro. Gastão pergunta-lhe se hoje voltam a sair. Ângela sorri e diz-lhe que talvez fique à sua espera em casa.

Romeu está muito ansioso. Não para de pensar na conversa com Gastão e em Linda. Até que, determinado, pega nas suas coisas e sai de casa.

No café 'Disco Disse', Bruno puxa Linda para dançar e ela encosta a cabeça no peito dele. Romeu encontra os dois assim e fica arrasado.