*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel diz a Linda que se soubesse da compra da editora ter-lhe-ia contado. Conta ainda que se sente desamparada, não percebe nada das jogadas empresariais de Romeu e Ângela e, neste momento, não consegue sequer atuar. Linda acha que ela devia fazer terapia e encontrar força para enfrentar os dois. Linda pede desculpa a Mel por ter descarregado a sua fúria nela.

Ângela tenta adotar uma postura profissional perto de Gastão, mas está visivelmente incomodada. Romeu interrompe a conversa dos dois.

Rita arruma as suas coisas na antiga secretária. Gabriel está entusiasmado por estarem juntos na editora, mas Ângela interrompe a conversa e diz que tem uma pessoa para o lugar de Rita. Gabriel defende Rita e Ângela ameaça-o. Rita fica em choque e volta a arrumar as coisas na caixa de cartão com os olhos em lágrimas.

Shakira estranha a concentração de Dora, que estuda o bloco de notas. Márcio chega com os apontamentos e os TPC para Shakira.

Ângela admite que construiu um muro à volta dela até aparecer Gastão. Ele convida-a para sair. Ângela não resiste aos encantos de Gastão, que sorri abertamente.

No estúdio, Gastão diz a Romeu que não foi assim tão difícil dar a volta a Ângela. Romeu diz que a grande motivação dele para deixar de beber foi imaginar Ângela sem nada.

Sandra e Mel estão a ver letras de músicas, mas Sandra não consegue concentrar-se. Conta a Mel a conversa que teve com Leandro. Esta compreende que Rogério não devia estar a ser responsabilizado, mas não é a melhor altura para envolver Leandro.

Linda sente-se culpada quando Rita conta que tinha acabado de pagar dois meses pela nova casa, mas diz que não pode ceder. Rita percebe e diz que tinha de lhe contar. Linda fica a pensar nas palavras dela.

Cátia atende a chamada de uma cliente e fica frustrada ao perceber que trocou as datas de entrega de uma encomenda. Serafim dá-lhe apoio.

Ângela sente-se insegura com o encontro que vai ter com Gastão e não sabe o que vestir. Ana entra com o bebé Vasco e Ângela pede-lhe para ele dormir no quarto dela pois não sabe a que horas chega.

Rebeca diz a Vítor para deixar de ser atado e assumir o comando no quartel. Márcio chega e Rebeca diz-lhe que quer arranjar uma parceira de dança para o filho, mas este diz que sem Shakira não vai participar no concurso, o que deixa Rebeca furiosa.

Luís tenta animar Shakira, que está triste por estar assim com o pé. Lucas chega e convida Dora para jantarem juntos. Dora aceita animada.

Rúben tenta animar Jéssica, mas não consegue. Ela desabafa e ele diz-lhe que ela é a melhor bombeira que ele conhece e que não pode deixar que eles a deixem assim. Ela comove-se com as palavras dele.

Romeu chega ao café 'Disco Disse' e pede para falar com Linda. O cantor é sincero com ela e diz-lhe que ela devia aceitar voltar para a Lua de Mel, não quer ser responsável pelo fim da carreira dela.