*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda recebe a visita de Ângela e Romeu. Ângela diz-lhe que compraram a editora para a qual ela trabalha e que ficaram com os artistas, inclusive com ela. Linda fica em choque.

Rita desliga a chamada em choque. Rita conta ao namorado que a Lua de Mel comprou a editora onde ela trabalha. Gabriel também fica chocado.

Linda enfrenta Ângela e diz que não irá trabalhar com eles. Ângela diz-lhe que não tem outra escolha ou a carreira dela termina.

Quando Mel entra em casa, depara-se com Linda, que a olha com raiva. Linda acusa-a de estar do lado de Ângela e Romeu e de não lhe ter dito nada. Mel não entende o que a mãe está a falar e sai magoada.

Em conversa com Leandro, Gabriel conta-lhe sobre a editora Magia da Música ser agora da Lua de Mel. Gabriel acredita que fizeram isso nas costas de Mel.

Emília mostra a tela a Cajó e pergunta quanto acha que pode receber por ela. Cajó diz-lhe que muito e pede-lhe para o tratar por tu ao que Emília assente, sorridente.

Rúben fala com Jéssica sobre o que se passou no quartel, acha que foi injusta com os colegas. Ela diz-lhe que ele é ingénuo, agarra nas suas coisas e sai de casa.

Tó Quim, Serafim e Vítor reclamam de Jéssica, que entra com Rúben e avisa-os que fica para os ajudar até ao concerto e depois demite-se. Todos ficam em choque.

Rita atende a chamada de Linda e fica em choque ao saber que ela não quer continuar na editora.

Luís entra em casa e deixa o bloco de notas à vista. Dora lê e fica entusiasmada. Luís volta à sala e não dá pela falta do bloco. Chega Rute com Shakira, exigindo a Luís que enfrente Rebeca.

Sandra tira uma selfie e partilha no Instagram. Rogério pergunta se ela tem de estar sempre a partilhar a vida dela.

Na editora, Ângela fala com Gastão. Acredita que Linda vai ceder e perceber que se não ficar na Lua de Mel, não canta em mais lado nenhum. Ângela fala de Paloma e como eram as melhores amigas. Gastão lamenta ela ter sofrido tantas perdas nos últimos tempos. Enaltece-a e Ângela não lhe resiste. Os dois vão fazer amor.

Leandro tenta animar Mel, que está pensativa com a reação de Linda. Pergunta se ela já falou com Anselmo mas Mel sabe que a resposta dele vai ser para enfrentá-los. Leandro tem uma tontura e Mel quer levá-lo ao hospital.

Luís tem receio de falar com Rebeca e perder o emprego. Rute enfrenta Rebeca na hamburgueria. Culpa-a do estado inchado do tornozelo de Shakira. Rebeca desvaloriza e diz que ela ainda pode participar no campeonato. Rute, furiosa, determina que está fora de questão Shakira voltar a dançar.

Rúben tenta que Jéssica vá para o quartel dos bombeiros. Acaba por desistir e deixa a tartaruga perto dela.

Na associação, Cajó entrega o dinheiro a Emília e pede-lhe mais quadros. Anselmo aproxima-se e fita Cajó, que fica nervoso com a presença dele.

Romeu diz que tem de haver uma maneira de trazer Linda para a editora. Mel entra no gabinete e enfrenta Ângela e Romeu sobre não ter sido consultada na compra das três editoras.

Leandro sente-se cansado e não consegue tocar guitarra. Sandra aparece com bolinhos e pede-lhe que faça uma declaração que desminta os boatos que a dupla terminou por causa do namoro de Sandra com Rogério.