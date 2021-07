*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu diz à filha que não irá apresentar queixa contra Bruno.

Ângela pergunta a Romeu se vai apresentar queixa. Ele diz que não e pede-lhe para não o usar como arma contra Bruno.

Adelaide mostra uns panfletos dos seguros de vida. Amadeu não sabe o que pensar. Ela fala de fazer um seguro em conjunto. Ele olha para as urnas angustiado.

Rebeca chega e pergunta pelo bloco que ali estava. Luís disfarça e esconde o bloco de notas após ver o estado dele.

Rute nota que Shakira está a coxear e pergunta o que se passou. Rute diz-lhe que têm de tratar o inchaço no tornozelo antes que piore e deixe de dançar para sempre.

Rogério fala com Sandra ao telemóvel sobre o que as pessoas acham do término da dupla com Leandro e de que o culpam por isso. Sandra fala sobre os comentários que tem na sua página, diz-lhe que vai pedir um comunicado à editora.

Rita acha que se passa alguma coisa na editora, mas não sabe o quê. Cátia entra estremunhada de sono, diz que trabalhou pela noite dentro, mas Linda percebe que a costura não está adiantada e fica preocupada. Cátia enche um copo com água e toma três comprimidos. Linda tenta falar com ela, mas Cátia corta.

Mel está concentrada a escrever uma música. Ângela entra e fala sobre ela escrever letras para Sandra, já que não consegue cantar.

Ângela entra no gabinete e atende a chamada do Dr. Saraiva. Ângela conta a Romeu e Gastão que a proposta que ela fez, há uns meses, correu bem.

Dora está farta de ouvir o namorado falar e sai de casa. Shakira fala com Lucas e diz que ouviu Dora dizer às amigas que ele só desabafa e não faz outras coisas. Lucas fica em pânico com medo de ter fama de não gostar de mulheres.

Vítor, Serafim e Tó Quim apertam as botas numa lentidão que deixa Jéssica tão irritada que diz que está prestes a despedi-los. Tó Quim e Serafim reclamam com Vítor pela ideia do excesso de zelo e das reuniões secretas não estarem a funcionar. Vítor diz que precisam de ser mais drásticos para conseguirem a vida deles de volta.

Lurdes publica uma fotografia com Adelaide no seu Instagram. Lurdes recebe um pedido de ajuda para uma criança e fala com Adelaide sobre isso.

Gastão pergunta a Ângela se Mel sabe do novo negócio. Ela diz que não e pede para ele não contar. Ângela diz que vai dar o biberão ao bebé e Gastão pergunta se pode conhecê-lo. Já no quarto, Ângela fala sobre ter cuidado de Vanessa e, por isso, nunca sentiu necessidade de ser mãe. Gastão diz-lhe que talvez não tenha conhecido a pessoa certa.

Mel e Leandro chegam do tratamento. Bruno entra e diz a Leandro que ele pertence à família deles e que estão ali para o que ele precisar.