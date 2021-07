*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela liga para a guarda, acusando Bruno de ter raptado o próprio filho. Desesperada, desliga a chamada e sobe à procura de Sandra. Entra e vê o quarto vazio. Pega no seu telemóvel e liga a Sandra, que não atende.

Gastão e Cajó dão os parabéns a Romeu pela entrevista. Cajó provoca Romeu, mas Gastão corta a conversa.

Romeu está pensativo. Linda entra na editora e acusa-o de mentir para ficar o bom da fita, diz que ele não aceitou a ajuda dela quando estava disposta a abrir mão da carreira dela para o ajudar, mas aceitou a ajuda de Ângela. Romeu cerra os maxilares para não ter um ataque de raiva.

Linda entra em casa e fica agradada com a presença de Vasco ao colo de Bruno, mas, rapidamente, fica alarmada quando percebe que Ângela não sabe que Vasco está ali e pede que Sandra saia, de imediato, com Vasco ou Bruno pode voltar para a cadeia. Sandra percebe o erro que fez e quando vai para sair, ouve a GNR bater à porta. O guarda procura indícios de Vasco, mas não encontra nada. Bruno e Linda fingem estar em choque com o desaparecimento do bebé.

Sandra entra em casa com o irmão e Ângela olha-a, furiosa. Sandra pergunta se ela acha que a mãe ia querer o que ela está a fazer.

Vítor, Tó Quim e Serafim falam sobre a greve que fizeram em não ajudar nas obras do quartel. Vítor fala do que podem fazer mais e sem falhas para Jéssica não ter nada apontar.

Emília aproxima-se de Jéssica e Rúben. Jéssica fica chateada com o namorado por ter sido demasiado simpático com Emília.

Ângela e Romeu falam sobre o suposto desaparecimento de Vasco. Ela acha que Sandra levou o bebé ao Bruno e que ele e Linda vão influenciar Sandra contra eles.

Amadeu abre armário e vê que a urna desapareceu. Adelaide chega e Amadeu disfarça, diz que está com saudades da casa dele. Adelaide pergunta se está arrependido do casamento e ele diz que não.

Rita e Rute preparam tudo para o lançamento do perfume. Linda e Sandra entram e falam sobre o que se passou no dia anterior. Linda dá-lhe um perfume seu e convida-a a ir ao lançamento.

Leandro prepara-se para sair de casa quando dá de caras com Mel, que lhe diz que não vai deixá-lo sozinho nesta fase da vida dele.

Ângela e Gastão falam com Sandra sobre avançar com a sua carreira a solo. Sandra sente-se insegura, mas Gastão diz que é a hora dela brilhar. Sandra diz que quer falar com Leandro antes da decisão se tornar pública.

Romeu, Cajó e Gabriel escolhem o próximo tema a ser gravado. Gastão chega e mostra os dados oficiais do novo tema de Romeu. Todos ficam espantados com os resultados das descargas da sua música.

Linda ganha coragem e ouve a música de Romeu. Bruno entra e diz-lhe que ela é melhor que Romeu.

Anselmo conta a Jéssica como quer ajudar o quartel. Jéssica tem dúvidas e Anselmo diz que apesar de não ter dinheiro, tem contactos e pode convencer os artistas a atuar de graça, revertendo as receitas para os bombeiros.

Márcio e Shakira estão a ensaiar. Os dois tentam um final diferente com Shakira a elevar-se estendida nos braços de Márcio, mas este cai com ela no chão. Ela magoa-se no tornozelo.

Mel ajuda Leandro a recostar-se e este agradece a sua presença. Sandra chega e tenta sorrir. Ele desabafa com ela, sente medo. Sandra conta sobre a sua carreira a solo.