*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela e Gastão falam com Romeu sobre a entrevista e o que ele tem de fazer. Romeu fica irritado, mas assente.

Amadeu diz a Rogério que não pode ligar ao que dizem sobre ele. Sandra chega abatida e diz-lhe que Leandro está doente.

Tó Quim diz a Júlio que ainda tem o relógio e enquanto atende uma chamada, Júlio pensa em roubar o relógio, mas detém-se.

Mel pede a Gabriel para não deixar Leandro sozinho.

Linda e Lucas conversam sobre Sandra. Ele continua chateado com a mãe e ela tenta que ele veja o seu lado, mas sem sucesso. Lucas sai, irritado, para desespero de Linda. Bruno está nervoso porque vai visitar o bebé Vasco.

Emília entra na hamburgueria sem Rebeca ver quem é. Quando vê que é Emília, irrita-se. Esta diz-lhe que não a traiu e ela acaba por amolecer.

Adelaide conta a Jéssica que Emília está a viver em sua casa, mas não a quer lá.

Gabriel e Leandro acabaram de chegar da consulta médica. Para quebrar o gelo, Gabriel começa a fazer uma lista de compras.

Bruno chega para ver o bebé, mas Ângela não permite. Sandra chega e pergunta o que se passa. Bruno acaba por ir embora e Sandra diz à tia que ele tem direito a ver o filho. Sandra, nervosa, pega numa moldura onde está uma fotografia dela ao lado de Vanessa e abraça-a.

Na entrevista, Romeu esboça um sorriso triste e começa a contar o que passou nos últimos meses e quem o ajudou. Acaba por comover-se. Rebeca e Luís estão atentos à entrevista, que passa no telemóvel dela. Luís goza com Romeu e Rebeca irrita-se.

Ângela fica inchada de vaidade e, ao mesmo tempo, comovida, com o que acaba de ouvir de Romeu. Rute e Lurdes estão a ver entrevista de Romeu na televisão quando Linda chega e fica abatida com o que ouve dele na entrevista.

Mel desabafa com Anselmo sobre o que se está a passar. Anselmo tem uma postura paternal com ela. Adelaide aproxima-se deles e pergunta se pensou no que ela pediu. Mel não percebe e fica confusa.

Ângela desliga a chamada com Gastão, está satisfeita com a entrevista de Romeu. Ana passa com o biberão para Vasco e Ângela diz-lhe que ela própria lhe dá. Quando entra no quarto, com um sorriso de ternura, fica petrificada quando vê o berço vazio.

Bruno abre a porta a Sandra e fica sem reação ao ver o seu filho. Bruno aperta Vasco contra o seu peito.