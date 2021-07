*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela está irritada e fala com Romeu sobre a fotografia que Sandra publicou. Romeu diz-lhe para não ser dramática. Ângela pede-lhe para ver os comentários da fotografia e sai. Romeu vê e fica preocupado.

Leandro pede para falar com Ângela e Romeu. Gastão segue-os. Ângela irrita-se com Leandro quando ele diz que acabou a dupla. Romeu pergunta-lhe o que se passa. Ele explode e diz que tem um tumor nos pulmões e não tem fôlego para cantar. Mel, que estava a entrar nesse momento, fica em choque. Sandra pergunta o que se está a passar. Gabriel diz-lhe que não será ele a contar. Sandra sai chateada e Gabriel fica nervoso. Leandro diz a Mel que não lhe contou para ela não sentir pena dele. Romeu e Ângela dão-lhe apoio, querem arranjar o melhor médico. Mel critica a atitude de Gastão, que está preocupado em emitir um comunicado. Leandro sai e Mel diz a Gabriel que não vai deixá-lo sozinho nesta fase.

Rebeca diz a Luís que tem o seu emprego na hamburgueria de volta. Ele agradece-lhe. Ela avisa-o que vai trabalhar mais do que trabalhava anteriormente.

Na barbearia, Lucas diz a Rogério que anda à procura de trabalho. Rogério pergunta se não quer ajudá-lo ali apesar de não poder pagar muito. Lucas aceita e Rogério fica satisfeito.

Bruno entra em casa com presentes para o filho. Cátia entra e entrega-lhe a roupa que fez para o bebé Vasco. Lurdes chega e fica nervosa, pergunta à filha o que ela quer de Bruno. Cátia diz-lhe que é difícil ignorar a presença dele tendo em conta que vivem na mesma casa.

Leandro abre a porta a Mel, agarra nas suas coisas e expulsa-a de casa. Ela sai desanimada e Leandro fica devastado.

Bruno e Linda dão apoio a Mel, que chora. Bruno diz que se Leandro gosta dela, vai voltar. Lucas vai buscar duas cervejas, abre-as e estende uma à irmã, mostrando-se carinhoso com ela.

Rita tenta apoiar Gabriel, que continua desanimado por causa de Leandro. Os dois falam sobre mudar de casa e decidem contar a Adelaide que vão sair dali.

Rute olha para o ecrã da televisão e desliga-a enervada, diz a Bruno que espera que Linda não veja a entrevista de Romeu. Bruno diz que Romeu não é um problema.

Adelaide está descansada a tomar o seu chá quando abre a porta a Emília, que entra sem ser convidada. Emília diz-lhe que quer ficar ali. Adelaide faz um sorriso amarelo, mas acaba por aceitar.

Rúben diz a Jéssica que ela esticou a corda com eles no quartel. O bombeiro pede-lhe para ter calma com eles.

Linda fica comovida a ouvir Mel. Linda diz-lhe para não desistir de cantar e lutar pelo seu cargo na editora. Mel fala sobre a grande entrevista de Romeu e Linda finge não querer saber.