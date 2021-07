*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno entra em casa de Leandro preocupado com Mel. Ela estranha a atitude do pai e Bruno conta que ele e Linda reconciliaram-se. Ela tenta sorrir, mas não consegue. Leandro diz-lhe que é bom ter a família por perto e força um sorriso.

Luís chega e pergunta se Rute não ia ao concerto. Ela diz que foi cancelado. Rute ajuda-o a colocar as gotas nos olhos. Luís volta a ver e agarra Rute. Ela bate nele, mas fica feliz por ele a chamar de amor.

Bruno pergunta como vão fazer à noite. Linda diz-lhe que dormem no mesmo quarto para não serem apanhados. Cátia chega e pede desculpa por ter interrompido, fica nervosa e sai. Linda sai atrás dela, quer saber se Cátia está bem e esta fica balançada e prestes a contar o que sente quando Linda recebe uma chamada e desiste de contar.

Ângela está irritada por não ter havido concerto. Gastão explica-lhe a ideia dele para não perderem o dinheiro do concerto da Mel e ela acaba por aceitar a ideia de dar no dia seguinte um concerto com Sandy e Leandro mais um artista da editora.

Cátia tenta acalmar-se. Serafim diz-lhe que tem de se afastar de Bruno para conseguir ultrapassar o que sente. Cátia, erradamente, diz que precisa de estar perto de Bruno para poder controlar-se. Serafim não fica convencido.

Rita tenta entender o que se passa com Gabriel e acusa-o de ser orgulhoso. Gabriel explode e conta-lhe que Leandro tem um tumor, deixando Rita em choque.

Leandro olha para Mel enquanto ela dorme. Ela começa a ficar agitada, acalma-se e não chega a acordar.

Romeu mostra o carro novo que comprou para Sandra. Ela fica fascinada com a tecnologia do carro e o seu espaço. Está feliz com a escolha do pai.

De manhã, Leandro recebe uma sms sobre os exames. Mel acorda e pergunta se está tudo bem. Ele força um sorriso e disfarça, mas sente-se preocupado.

Rute pensa que vai ser despedida. Bruno diz que ele e Linda querem que ela continue ali a trabalhar e ela respira de alívio. Lurdes fica contrariada e afasta-se a protestar.

Sandra tira uma selfie com Rogério e publica-a nas redes sociais. Ela lê os comentários e o seu sorriso desvanece. Rogério percebe e fica incomodado com os comentários negativos que lê sobre ele.

Ângela é bruta com Mel, diz-lhe que ou volta a cantar ou anuncia o fim da carreira dela. Mel admite que não ultrapassou o trauma que viveu no palco. Romeu entra e é frio com ela, diz que ela tem de ultrapassar o trauma ou é um peso morto para a editora. Mel sente-se incompreendida e prestes a chorar, sai.

Leandro conta a Gabriel que tem de fazer quimioterapia antes da cirurgia ao tumor no pulmão e que o estádio do seu cancro é dois. Gabriel abraça-o com força e diz-lhe que irá ter todo o apoio que merece.

Adelaide e Rogério estão ao balcão a beber café e conversam sobre Amadeu. Adelaide diz ao neto que vai livrar-se da urna apesar de não compreender o medo de Amadeu.

Jéssica termina de treinar quando Vítor pede para falar com ela. Ela perde a calma assim que ele diz que não trabalham mais fora de horas no quartel.

Anselmo tenta tranquilizar a filha, diz-lhe para voltar à editora e pedir tempo. Para mostrar que é mais forte do que eles e para ter cuidado com Ângela, que é mil vezes mais perigosa do que Romeu.