*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gabriel está afetado com a situação de Leandro. Rita tenta que o namorado fale com ela, mas Gabriel diz-lhe que não pode falar porque não é algo que se passa com ele. Rita fica desconfiada, mas é carinhosa com ele.

Ângela e Gastão entram no gabinete a conversar. Ela repara no ramo de flores com um cartão e fica sensibilizada. Ângela agradece-lhe e falam sobre a preparação do concerto de Mel.

Gastão e Ângela observam Mel. Ângela fala com ela sobre o concerto. Mel tem medo que o Sagitário volte. Gastão diz a Ângela que é normal ela estar tensa.

Leandro pesquisa no computador sobre o seu tumor quando Mel chega e ele disfarça. Mel pergunta se ele acha que ela irá conseguir fazer o concerto e ele dá-lhe apoio. Mel sai com Gastão e Leandro fica a olhá-la, pensativo.

Júlio recebe uma encomenda para a barbearia. Quando se prepara para roubar mais alguma coisa, Rogério aparece e Júlio acaba por contar-lhe que é cleptomaníaco. Rogério diz que ele não pode trabalhar ali.

Cátia acabou de contar a Serafim sobre a reconciliação de Bruno e Linda. Ele fica com receio que ela tenha uma nova recaída e diz-lhe que basta ela dizer que sim e pode viver com ele, como amigos.

Amadeu está chocado com o que Rogério lhe contou sobre Júlio. Rogério explica-lhe a doença que ele tem, mas Amadeu sente-se traído.

Romeu não consegue controlar-se e tem um ataque de raiva. Cajó pergunta se está tudo bem e se está assim por causa de Linda. Romeu diz-lhe que não são amigos para falar sobre o que sente e sai.

Ângela fica sensibilizada ao ver Sandra com o irmão. Sandra fala sobre Vanessa e das saudades que tem dela. Ângela pega no bebé Vasco e sobe com ele. Sandra agarra na moldura da mãe e chora. Ângela pede desculpa ao sobrinho por não ter a mãe perto, sente-se culpada.

Mel sobe ao palco e relembra-se de tudo o que aconteceu na última vez que esteve ali, fica em pânico e sai a correr. Leandro tenta acalmá-la, mas sem sucesso. Gastão quer obrigá-la a atuar e Leandro enfrenta-o com raiva. Cajó pede calma aos dois.

Ângela fala com Romeu sobre o que se passou com Mel e ficam os dois irritados por ela não conseguir atuar. Romeu liga a Linda, mas desiste.

Amadeu e Júlio discutem. Júlio explica-lhe que começou tudo quando a mulher faleceu e que depois piorou. Amadeu quebra e diz-lhe que vai ajudá-lo a sair daquela doença.

Jéssica acorda e provoca Rúben. Ele fica confuso se está a falar com a sua namorada ou com a comandante. Jéssica puxa-o e vão para o quarto.

Serafim, Vítor e Tó Quim estão reunidos e falam de como estão ambos cansados da postura da Jéssica. Os três decidem resistir pacificamente às novas ordens dela, sem violar os regulamentos.

Joe e Julieta discutem. Ele acaba por bater nela. Julieta descarrega a raiva acumulada nele e empurra-o. Joe desequilibra-se e cai em cima da mesa.