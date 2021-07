*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda pede desculpa à irmã por não ter falado com ela sobre Bruno. Cátia diz que está tudo bem, mas assim que Linda sai, Cátia toma vários comprimidos de uma vez, completamente desesperada.

Anselmo diz à filha que quer ajudar as pessoas da terra e Mel apoia-o. Ele continua desanimado porque não se lembra de muita coisa. Mel recebe uma chamada de Gastão e desliga, angustiada.

Jéssica está a dar ordens aos membros da corporação quando Serafim entrega um papel a Vítor, que o passa a Tó Quim que, com medo de ser apanhado por Jéssica, engole-o. Jéssica discute com eles e sai, enquanto eles ficam a falar sobre a reunião secreta.

Dora está descontraída quando Luís chega a casa. Ela pergunta ao pai se está melhor e goza com ele. Luís sente-se desanimado e Dora tira-lhe fotografias, enquanto ele tenta esconder o rosto com as mãos.

Cajó entra no gabinete no momento em que Gastão coloca um ramo de flores na mesa de Ângela. Cajó provoca Gastão, que acaba por lhe responder de modo sarcástico. Cajó diz-lhe que não tem medo dele.

Leandro tenta acalmar a namorada por causa do concerto, quando Gastão chama-a. Gabriel diz a Leandro que tem de contar a Mel sobre a sua doença. Leandro quebra a chorar e Gabriel fica com pena dele.

Sandra está feliz porque o julgamento correu bem, diz que foi graças a Linda. Ângela não concorda e fala mal de Linda, mas Sandra repreende-a.

Linda e Lucas discutem. Linda perde a paciância e levanta a mão para bater nele, mas arrepende-se. Lucas explode com raiva e vai-se embora, deixando Linda frustrada.

Jéssica entra em casa abatida. Rúben, assim que a vê, desliga a chamada com Emília. Jéssica desabafa e ele diz para ela não tentar ser mais do que é.

Rebeca avisa Marisa que esta noite não vai trabalhar na hamburgueria. Luís entra e pede o seu emprego de volta, mas Rebeca diz-lhe para se tratar primeiro e depois falam sobre isso.

Dora está cansada de ouvir o namorado falar sobre a sua família. Lucas diz-lhe que está a falhar e pede-lhe desculpa, promete que vai mudar.

Amadeu conta a Rogério que encontrou uma urna vazia, não quer que Adelaide o mate. Rogério pergunta se ele tem a certeza que era uma urna e Amadeu assente.

Romeu entra no café 'Disco Disse' e agradece a Linda o que ela fez por Sandra. Bruno chega e Romeu pergunta se eles estão juntos.