Resumo: 137º Episódio - 6 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anselmo ouve a conversa de Jéssica e Vítor, diz que quer ajudar o quartel. Adelaide provoca-o, mas Anselmo consegue dar-lhe a volta.

Mel está preocupada com Leandro. Gastão entra na editora e Leandro cumprimenta-o. Mel e Gastão afastam-se a conversar. Leandro quebra e troca um olhar com Gabriel, dando a entender que não quer que ela saiba sobre o tumor. Cajó e Romeu ouvem um novo single. Cajó pergunta a Romeu o que acha de Gastão. Gastão entra e fala com ele sobre a entrevista com Júlia Pinheiro e Romeu aceita.

Lurdes quer saber porque Cátia está nervosa. Serafim chega e percebe que alguma coisa está errada. Cátia diz-lhe o que sente quando Bruno está por perto.

Bruno está desorientado, tenta pôr as ideias no sítio. Linda está irritada, mas sente pena dele, pede-lhe para voltar para casa e deixar ajudá-lo como ele fez há vinte anos atrás com ela. Bruno olha-a, emocionado.

Linda e Bruno contam ao filho e a Lurdes que estão juntos. Lucas quer entender como aconteceu. Cátia chega a casa e ouve tudo.

Romeu e Ângela dão apoio a Sandra por causa do julgamento. Sandra diz que Rogério está à espera dela e Ângela critica-o. Sandra não gosta e vira costas à tia. Ângela fala mal de Linda e Romeu também não gosta do que ouve e sai.