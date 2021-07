Resumo: 136º Episódio - 5 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no hospital, Leandro tenta fazer-se de forte. A médica entra e Leandro pede a Gabriel para sair. A médica diz-lhe que ele tem um tumor no pulmão direito. Leandro fica em choque.

Mel tenta falar com Leandro, mas sem sucesso. Gastão diz-lhe que a relação deles pode ser vantajosa para o percurso da carreira deles. Ela não acha boa ideia explorar isso e ele diz-lhe que está ali para ajudar todos.

Gabriel olha preocupado para Leandro, que diz que vai precisar de fazer mais uns exames. Gabriel diz que não sai dali e vai aguardar.

Linda avisa o filho que vai depôr a favor de Sandra. Lucas explode, diz à mãe para ela fazer o que quiser pois a opinião dele nunca contou para a família. Linda tenta que Lucas a entenda, mas ele sai furioso. Linda explica a Bruno o que aconteceu com Lucas e ele entende a sua posição.

Romeu segue Ângela com o olhar. Ela está furiosa, não quer que Bruno ganhe a guarda de Vasco. Romeu tenta chamá-la à razão, mas ela não ouve, diz que está disposta a tudo para ter Vasco consigo.

Rogério e Sandra falam sobre Linda. Ela não estava à espera que Linda fosse depôr a favor dela.

Julieta está a ouvir música quando Joe lhe arranca os fones. Ela confronta Joe sobre as dívidas dos restaurantes e ele fica furioso.

Luís despede-se de Dora e Shakira. Elas estranham a atitude dele. Luís sente dificuldade em ver, mas não diz nada e sai. Ouvem um barulho e saem aflitas. Luís está em pânico e acaba por desabafar e dizer que não pode deixar a mota na rua pois Rebeca fica furiosa com ele. Shakira diz para ele dizer que a roubaram.

Jéssica avisa que as obras no quartel têm de ser após o trabalho. Todos ficam revoltados. Rúben diz que não a deixa sozinha com as obras.

Adelaide quer um vestido de noiva para Rita, decide ir falar com Cátia. Serafim chega e avisa Cátia que não consegue ir com ela à consulta. Ela fica dececionada mas diz que não vai voltar ao estado em que estava.

Bruno pede a Linda para falarem a sós. Lurdes reclama com Rute por falar de Bruno, mas concorda com ela sobre Bruno não estar bem. Lurdes diz o que pensa a Bruno. Linda repreende a mãe. Bruno não quer que seja Ângela a criar o filho. Linda diz-lhe que tem de organizar a vida dele para poder lutar por Vasco. Bruno quebra a chorar.

Rogério e Sandra fizeram amor. Rogério sente-se preparado para assumirem o namoro. Sandra sorri, feliz.

Bruno entra cheio de sacos, serve-se de uma bebida. Pega num dos sacos e tira umas peças de roupa de bebé e fica a olhá-las. Acaba a bebida, pega nas coisas e segue para o seu quarto.

Gabriel quer saber o que se passa com Leandro, pega no envelope, mas este não o deixa abrir. Leandro não aguenta mais e diz que tem um tumor, deixando Gabriel em choque. Leandro não quer que se saiba.