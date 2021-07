Resumo: 135º Episódio - 2 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu diz a Mel para vender a parte dela, mas ela nega, deixando o irmão irritado. Ângela vira-se contra Romeu por este ter tentado comprar a parte de Mel.

Estão todos a treinar quando Bruno entra e todos fazem uma festa. Jéssica entra também e Bruno diz que não volta para ali, que sabia que ela ia ser uma boa comandante. Jéssica sorri, aliviada.

Julieta e Joe discutem. Ela quer saber a verdade sobre as contas dos restaurantes. Joe diz-lhe para se dedicar à casa e os negócios são com ele.

Rogério pergunta a Júlio por que razão o filho não o levou para Lisboa. Júlio diz que não queria atrapalhar. Rogério fica com pena dele e sorri. Júlio, nervoso, guarda uma escova no bolso do casaco.

Rute termina de cantar. Linda desabafa com a amiga sobre o julgamento de Sandra, que envolve Lucas, não quer ficar contra nenhum dos filhos. Rute diz-lhe para seguir o coração.

Romeu conta a Ângela que o médico, que passou o atestado de insanidade temporária a Sandra, perdeu a licença para exercer medicina devido a alegados atestados falsos que passou. Sandra ouve tudo.

Rute chega a casa e fala com Shakira. Luís entra animado e começa a dançar com elas. Shakira sente-se triste porque o pai vai passar a estar sempre fora. Rute e Luís mostram-se carinhosos com ela.

Leandro diz a Mel que foi a música “Só Boas Recordações” que o ajudou a ultrapassar as saudades dela. Os dois começam a cantar, apaixonados e felizes.

Romeu abre a porta a Linda. Sandra entra e Linda diz-lhe que a quer ajudar no julgamento, não por ser mãe dela, mas porque sabe que ela não estava bem naquela altura. Sandra agradece-lhe.

Gastão aconselha Ângela a que Romeu dê uma entrevista sobre o seu sofrimento nestes últimos meses. Ângela fica agradada com as ideias dele e diz-lhe para não ceder com Mel. Gastão pede a Mel para falarem, diz-lhe que está ali para ajudá-la a crescer na sua carreira. Mel não se sente muito confiante com ele, mas acaba por ceder ao ouvir as palavras dele.

Leandro tem um ataque de tosse quando fala com Gabriel, que fica aflito quando se apercebe do pano com sangue. Leandro tosse de novo e acaba por desmaiar.