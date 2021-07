Resumo: 134º Episódio - 1 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela caminha no jardim enquanto fala ao telemóvel, quando alguém tenta assaltá-la e rouba-lhe a mala. Gastão aparece e luta com ele, recuperando a mala e entrega-lhe. Ela quer pagar-lhe, mas ele não aceita. Gastão afasta-se, ela segue-o com o olhar.

Anselmo entra no café 'Disco Disse'. Lurdes é bruta com ele e Linda e Bruno dizem-lhe que não é bem-vindo ali. Pedem-lhe que saia, de imediato. Ele diz que não quer estar de costas voltadas com quem criou a filha dele e que deu metade da sua quota da editora a Mel. Linda diz que por mais que ele se mostre arrependido, será sempre um demónio. Depois de ele sair, comentam porque Mel não lhes contou que tem parte da editora e acham que Anselmo lhe deu a volta à cabeça. Bruno recebe uma chamada, diz a Linda que vai ter a audiência da guarda do filho.

Leandro e Mel estão prontos para sair. Leandro brinca com ela quando sente uma dor no peito. Ela fica preocupada mas ele disfarça e envolvem-se, matando saudades.

Ângela chega nervosa à editora e Cajó pergunta o que aconteceu com ela. Ela conta-lhe do assalto, mas fica farta daquele interrogatório e segue para o gabinete. Pede desculpa pelo atraso e fica surpreendida ao ver Gastão com Romeu. Já sozinhos, Gastão não consegue tirar os olhos de Ângela. Gastão fala sobre a editora, ela sorri, embevecida pela vaidade e propõe fazer-lhe uma visita guiada aos cantos da editora.

Lucas sente-se revoltado, fala sobre Mel e Sandra com a avó. Lurdes tenta chamá-lo à razão, mas ele continua irritado. Lucas cruza-se com Mel e discute com ela sobre o seu desaparecimento. Ela diz-lhe o que sentiu durante todo este tempo e o que sofreu e Lucas acaba por ficar comovido. Mel conta-lhe que ele está a olhar para uma das sócias da Lua de Mel.

Linda faz uma live para apresentar a embalagem do seu novo perfume. Bruno chega e falam sobre Vasco. Ela diz-lhe para ter cuidado com Ângela porque ela não entra em nada para perder. Bruno fica pensativo com as palavras de Linda.

Amadeu faz perguntas a Rogério sobre os falecidos e como é que eles morreram. Júlio acha que Amadeu tem medo de morrer.

Bruno e Linda falam com Mel. Bruno acha normal a reação de Romeu. Mel diz que Romeu e Ângela querem que ela desista da sua parte da editora.

Sandra está nervosa por causa do julgamento do atropelamento de Lucas, fala com Romeu. Ele diz-lhe que está ali para ajudar e que ela irá ser absolvida.

Na hamburgueria, Ângela mostra a Gastão os artigos expostos relacionados com a editora, fica triste ao relembrar Vanessa. Rebeca está admirada com o que lê no bloco de notas de Vítor, quando vê Gastão corre a atendê-lo. Ângela diz a Gastão que está contratado.

Na sala de treinos, Vítor fala com Jéssica sobre os canos. Rúben aparece de toalha e diz que não há água. As duas mulheres ficam agradadas com o que veem. Jéssica manda-o para dentro.

Gastão adora a voz de Mel. Ângela avisa-a que ele vai gerir a carreira dela. Mel diz que não precisa e reclama por não ter sido informada sobre a contratação de Gastão. Romeu diz-lhe que estão em vantagem perante ela.