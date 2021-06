Resumo: 133º Episódio - 30 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela não permite que Bruno veja o filho. Ele diz-lhe que vai recuperar a guarda dele e sai. Ângela fica angustiada.

Mel diz a Lurdes que tem visto o seu sucesso nas redes sociais. Lucas acaba por explodir ao ver que dão atenção a Mel quando andou desaparecida sete meses. Bruno chega furioso e pede uma cerveja, diz a Linda que falam depois sobre o que se passou.

Luís conta a Rebeca que vai deixar de trabalhar na hamburgueria porque recebeu uma proposta de trabalho de uma transportadora. Vítor chega, pergunta desde quando Luís lhe chama Beca e faz anotações no seu bloco.

Bruno e Linda entram em casa a falar sobre o que aconteceu com Ângela. Rita chega com cartas de fãs para Linda responder. Linda afirma que responde depois, mas Bruno finaliza a conversa.

Mel está abatida. Anselmo observa-a com carinho. Ele explica-lhe a razão de não ter dito nada sobre a decisão da editora. Ela acaba por sorrir com a justificação dele.

Leandro tenta cantar quando tem um ataque de tosse. Cajó entra e entrega-lhe água. Leandro pede-lhe um momento sozinho e Cajó sai. Leandro fica preocupado. Cajó goza com Gabriel sobre as férias que Rita quer tirar nas Bahamas.

Anselmo e Mel chegam e vão para o gabinete. Romeu não está satisfeito com o que o Dr. Saraiva lê, discute com Anselmo e diz que a editora foi construída com o suor do trabalho dele. Ângela entra e reclama por não ter sido chamada. Anselmo diz-lhe que não precisou dela ali e, a partir de agora, deve tratar dos assuntos da editora com Mel e Romeu, que passam a ter 25% da editora, cada um.

Márcio desiste de procurar o bloco do pai, diz que vai ter com Shakira. Rebeca vê o quadro que está torto e tira-o da parede, descobre o esquema de Vítor com fotografias de vários homens.

Luís chega a casa animado com o regresso ao trabalho de camionista. Rute diz-lhe que não quer mais bastardos ali em casa. Luís diz-lhe que é fiel a ela e comenta que não gosta que Márcio passe tanto tempo com Shakira.

Linda entra no café 'Disco Disse' e vê Sandra, vai ter com ela mas a filha é rude. Rogério repreende Sandra. Lucas quer que a mãe pare de rastejar atrás de Sandra.

Bruno fala com Adelaide porque precisa de um quarto para ficar. Amadeu diz-lhe que não vê problema em alugar um quarto. Adelaide força um sorriso.

Rita volta a falar sobre as Bahamas com Gabriel, ele tenta que tirem férias em Portugal, mas ela não quer. Gabriel fica ainda mais desconfortável, mas disfarça.

Vítor chega a casa e vê que Rebeca encontrou o esquema que ele colocou atrás do quadro. Ela acaba por dizer que não teve um caso com ninguém. Vítor fica feliz.

Mais tarde, só com Romeu, Ângela mostra-se enervada, pergunta-lhe como foi capaz de aceitar o acordo de Anselmo. Ele fala que os três representam 75% da editora e pede-lhe que esteja do lado dele e não contra ele.