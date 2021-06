Resumo: 132º Episódio - 29 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel e Linda discutem por causa de Anselmo. Mel diz-lhe que já é adulta e é capaz de tomar decisões sozinha.

Ângela chega com o bebé Vasco. Romeu não mostra interesse pela criança e diz a Ângela que está abrir uma guerra, mas ela está confiante. Ângela entra no quarto de Sandra com Vasco ao colo. Sandra está com receio de lhe tocar e fica incomodada. Ângela pega nele e põe-lhe no colo. Sandra olha carinhosa para ele.

Na sala de audiências do tribunal, o ambiente é muito tenso. O Juiz Presidente diz que já deliberou a decisão sobre o caso.

Em casa, Lurdes reza com fervor. Cátia tenta concentrar-se numa roupa que está a fazer, mas não consegue e decide juntar-se à mãe a rezar. Cátia olha para o terço, angustiada.

O Juiz Presidente lê o acórdão. Bruno sente-se culpado, mas sente um misto de alívio quando o Juiz Presidente diz que ordena a libertação dele. Todos rejubilam de alegria com a sua libertação.

Lucas acabou de contar o que se passou no julgamento. Cátia está muito aliviada, mas tenta conter-se. Lucas continua a sentir-se revoltado com Mel.

Bruno está perto de Linda, olha-a, profundamente grato. Falam sobre Vanessa, ele não se sente bem por manchar o nome dela. Linda diz-lhe que agora ele tem de concentrar-se no futuro. Bruno e Linda ficam comovidos com as palavras de Mel. Ele diz que antes de ir para o café precisa de ir a um sítio. Mel pergunta a Linda se sabe onde ele foi e ela mente.

Nos bombeiros, estão todos cansados. Jéssica Isabel diz que ainda não terminaram. Adelaide chega e fala de Bruno, ficam felizes por ele poder voltar como comandante. Jéssica Isabel fica apreensiva.

Leandro e Sandra falam sobre fazer publicidade à barbearia, mas Rogério não quer. Sandra pergunta se pode tirar uma foto ali e ele força um sorriso.

Amadeu não quer comer a comida que Adelaide traz, com medo que ela o mate, mas ela obriga-o. Gabriel entra e ele dá-lhe a provar a comida.

Rogério fica feliz ao ver Júlio de volta. Ele diz que saiu por bom comportamento e que agora precisa de trabalho. Júlio não lhe dá escolha e oferece-se para trabalhar ali.

Rúben fala ao telemóvel com Emília. Jéssica não gosta e implica com ele. Ele senta-se com ela para almoçar, mas tem medo dela. Ela desabafa e conta que está com medo de perder o cargo de comandante para Bruno.

Ângela dá indicações a Ana sobre o bebé Vasco quando Bruno bate à porta, quer ver o filho.