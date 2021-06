Resumo: 131º Episódio - 28 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lurdes pede mais chá a Cátia. Ela agarra na chávena e deixa-a cair com os nervos. As duas falam sobre Bruno e Lurdes pergunta se quer chamar Serafim. Cátia diz que não e enerva-se com a mãe.

O advogado de Bruno faz perguntas ao guarda sobre o estado em que ele estava quando admitiu o crime. Ele diz que confessou o crime de livre vontade. Bruno cerra os punhos, contendo-se para não explodir. Bruno levanta-se e diz que mentiu para proteger Vanessa. Ele conta a mentira emocionado, lutando contra si próprio para prosseguir.

Tó Quim estaca a ver Anselmo. Adelaide pergunta o que ele está ali a fazer. Anselmo justifica a razão de ali estar, mas ela não acredita.

Amadeu tenta arrumar os livros, mas não consegue achar espaço para todos. Pega numa das urnas quando Rita chega e diz-lhe para não tocar nas urnas.

Leandro está radiante com o regresso de Mel. Gabriel fala com ele sobre Anselmo, diz que só acredita na mudança quando acontecer algo que prove.

O Delegado do Ministério Público e o advogado de Bruno concluem as alegações finais. O Juiz Presidente diz que amanhã será a leitura do acórdão.

Adelaide está a falar com Amadeu quando Jéssica chega. Adelaide fala sobre as queixas que têm dela no quartel. Jéssica justifica-se que tem de puxar por eles. Amadeu está perdido nos seus pensamentos.

Vítor está a fazer contas de cabeça para chegar a quem poderá ser o homem com quem Rebeca esteve. Tó Quim chega e provoca-o, o que deixa Vítor na dúvida se ele teve algo com ela.

Serafim e Rúben sentem-se cansados. Serafim diz que amanhã não pode treinar pois tem compromissos com Cátia. Rúben e Rogério dizem que ele devia continuar a procurar outras mulheres. Serafim não gosta dos comentários deles.

Jéssica acorda Rúben. Ele não sabe como reagir e Jéssica diz-lhe que no quartel é a comandante e ali em casa é namorada. Rúben fala sobre Emília, que enviou mais um postal de Paris.

Mel e Linda discutem por causa de Anselmo.