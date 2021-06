Resumo: 130º Episódio - 25 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela e Cajó discutem, ele não acredita na boa vontade dela quanto a Romeu. Gabriel chega e pede a Ângela para ir lá fora. Ângela e Cajó estacam, em choque, ao ver Anselmo e Mel à sua frente. Anselmo fala sereno para ambos.

Romeu está a ensaiar, Gabriel chega e faz sinal para ir com ele. Anselmo diz que foi graças a Mel que recuperou. Quer dividir a parte dele da editora com Romeu e Mel, mas Romeu não aceita e sai. Anselmo pede a Ângela para falarem a sós. Anselmo diz que quer mudar o mal que fez, diz-lhe que está na altura de oficializarem o divórcio do casamento que nunca existiu.

Linda está irritada. Lucas tenta entender o que se passa. Linda explode e conta o que aconteceu. Lucas não acredita que Bruno volte com a palavra atrás.

Leandro entra em casa e vê o presente de Mel, rasga um sorriso. Ela aparece e os dois abraçam-se. Leandro está feliz com o regresso dela.

Anselmo encara Romeu. Ele pede desculpa ao filho pelo seu passado, volta a falar sobre a divisão da editora. Romeu não aceita. Anselmo sai e Romeu quebra a chorar.

Ângela e Cajó estão muito ansiosos e apreensivos com o regresso de Anselmo e com o que poderá acontecer. Sandra acabou de saber o que se passou com Anselmo e Mel. Ela pergunta a Ângela se vai continuar casada com ele. Ângela disfarça e diz-lhe que não.

Dora tira fotografias a uma série de vestidos de Cátia com o telemóvel. Lucas chega e fala sobre Bruno e as notícias que estão a sair dele. Fala de uma página do instagram que publicou: “Bruno Ribeiro, é o justiceiro de capa e espada que mata os assaltantes, enterrando-os no mato e que a condenação é certa, seja à prisão, ou às fraldas do filho, já que também engravidou a ex-mulher de Romeu Santiago”.

Serafim, Vítor e Rúben estão cansados. Tó Quim serve minis a todos quando Jéssica chega e manda-os para a sala de treinos. Tó Quim tenta-se esquivar, mas ela também o chama. Jéssica fala sobre o que podem melhorar e critica-os.

Luís fala com Rebeca sobre com quem ela traiu Vítor. Ela mente e diz que foi com um profissional, o que deixa Luís chocado. Rebeca, para acabar com o assunto, manda-o servir um cliente.

Julieta quer saber porque Joe agora está mais tempo em casa. Joe disfarça e mente, dizendo que está preocupado com ela.

Há um silêncio pesado na sala de audiências quando Mel entra. Bruno e Linda ficam comovidos com a presença dela. Lucas continua revoltado com a irmã. Bruno pede a Mel para ficar.