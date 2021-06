Resumo: 129º Episódio - 24 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno está a ferver de raiva, diz a Ângela que ela é um nojo de pessoa. Ângela refere-se ao filho dele e de Vanessa como Vasquinho e diz que Bruno só o vai ver daqui a vinte e cinco anos.

Romeu termina de cantar e diz a Cajó que a relação deles é só profissional. Romeu ouve a música que cantou e adora o resultado.

Leandro atende a chamada de Linda, diz que não pode dizer onde Mel está. Tem de respeitar a decisão dela.

Cajó e Romeu falam com Ângela sobre as novas músicas dele. Ângela fica satisfeita com o que dizem. Ângela e Romeu falam sobre ele voltar a ter a parte dele na editora e sobre Gastão.

Jéssica acorda Rúben. Ele não sabe como reagir e Jéssica diz-lhe que no quartel é a comandante e ali é namorada. Rúben fala sobre Emília, que enviou mais um postal de Paris.

Dora avisa que vai sair. Luís não quer que ela saia vestida naqueles modos. Dora ignora-o, abre a porta e vê mais um ramo de flores para Rute. Luís fica chateado e destrói o ramo.

Linda está triste. Rute entra eufórica. Falam sobre a época das Fruta Fresca e sobre Romeu.

Romeu pergunta a Sandra se quer que fique com ela. Ângela chega e mostra algumas fotografias do Vasquinho. Sandra fica derretida. Sandra receia que Bruno não seja condenado e fique com o bebé. Ângela tranquiliza-a, tem a guarda do menino e ele será criado com elas.

Lucas tira fotos à avó para postar na página que Dora criou. Emocionados, assistem à entrada de Linda em palco. A sala de espetáculos está lotada e Linda começa a cantar o tema “Sonho Destruído”. Romeu entra no camarote e assiste ao concerto emocionado, sem saberem que ele está ali. Lurdes está emocionada. Linda chama uma artista ao palco, o público e os convidados deliram.

Sandra, com os olhos marejados de lágrimas, guarda objetos pessoais de Vanessa numa caixa. Ela agarra num relógio que a mãe gostava muito. Ângela entra e fica a olhar para ela, sente-se culpada.

Rute entra eufórica com a noite que teve. Luís está chateado e não tenta disfarçar. Rute pergunta que ramo de flores é aquele. Luís explode e diz que a vida dele é cuidar da casa e receber ramos de flores e bombons dos admiradores dela.

Lurdes está muito orgulhosa da filha. Cátia comenta que Linda sente falta de Mel. Lucas diz que não quer saber da irmã, está preocupado com o julgamento do pai.

Linda diz a Bruno que ele tem de lutar pelo filho dele e que Vanessa ia querer isso. Bruno fica a pensar nas palavras dela.