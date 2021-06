Resumo: 128º Episódio - 23 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel diz a Lucas que vai ser sempre irmã dele, não resiste e abraça-o. Está a despedir-se sem ele saber. Lucas sai. Leandro pergunta se ela tem a certeza, diz que estará sempre do lado dela.

Ângela vê Romeu a dormir num banco de jardim, avança para ele, determinada e acorda-o. Romeu acaba por aceitar a ajuda e os dois afastam-se juntos.

Está tudo pronto para irem embora. Mel pergunta a Ramon se conseguiu tirar tudo do cofre, ele diz que sim. Mel diz a Anselmo que vai ficar tudo bem, os dois apertam as mãos.

Sandra fala com Vanessa, diz-lhe que irá estar sempre ali e que irá fazer o que ela gostaria que fosse feito.

Bruno desabafa com Lucas sobre a decisão do juiz. Ele tenta brincar para animar o pai, mas está devastado. Bruno fica emocionado com o apoio do filho.

Ângela para à porta de um centro de reabilitação. Romeu respira fundo e os dois entram no centro.

É o aniversário de Linda. Cátia vai sentar-se ao lado de Serafim. Todos ouvem Linda a cantar e tocar guitarra.

Estão todos sentados em cadeiras a escutar o orador, numa reunião de alcoólicos anónimos. Romeu ouve-o com uma expressão fechada. Ele pergunta quem quer falar. Romeu levanta-se e fala.

Sandra canta para a mãe. Ângela entra e comove-se. Fica a ouvir a sobrinha.

Leandro vê um postal que Mel enviou. Ele sorri, mas, de repente, tem um ataque de tosse forte.

Bruno e Lucas conversam animados numa visita na prisão.

Linda incentiva o público a cantar com ela. Parece outra artista. Ela sorri, enquanto toca guitarra e canta.

Romeu está a escrever uma letra e a ver como soa na guitarra. O orador aproxima-se e sorri, elogiando-o.

Rogério e Sandra estão deitados, cada um para seu lado. Ela desabafa com ele.

Linda faz uma sessão fotográfica para uma revista, sob as indicações de Rita. A sessão termina e Linda fica perdida nos seus pensamentos.

Linda experimenta roupas feitas por Cátia. Lucas chega e diz que Leandro ligou com notícias de Mel. Apesar de lamentar que ela dê noticias apenas por Leandro, Linda acredita que ela vai voltar.

Sandra está abatida, deita fora os bilhetes para o concerto de Linda. Rogério diz-lhe que devia dar-lhe uma oportunidade.

Romeu desce as escadas, entrega o seu caderno de música a Ângela, que acabou de entrar em casa. Romeu agradece-lhe pelo que fez por ele.

Rebeca fala com Luís sobre o funeral de Vanessa. Lucas entra e vê Dora, ela fica atrapalhada. Lucas desabafa com ela sobre a família. Dora olha para o telemóvel, distante.

Jéssica vai passando por todos os bombeiros a fazer a revista, reclama com todos menos com Serafim e Vítor. Queixam-se dela ser rígida como comandante e Rúben defende-a.

Joe quer que Julieta vá com ele trabalhar, mas ela rejeita ir. Joe afasta-se e sai. Julieta pega no seu telemóvel e ouve a música de Romeu.

Adelaide e Amadeu chegam de lua-de-mel. Adelaide pergunta a Rita quando se casa com Gabriel. Ela inventa uma desculpa. Adelaide olha-a de lado, desconfiada.

Gabriel e Leandro conversam sobre Rita e Mel. Leandro sorri e afasta-se, tossindo para dentro, disfarçando o mal-estar. Gabriel fica preocupado com ele.

Ângela vai visitar Bruno à prisão e informa-o que vai ficar com a guarda do filho dele e de Vanessa.