Resumo: 127º Episódio - 22 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mélanie recebe uma mensagem a dizer que Bruno foi preso.

Ângela não quer desligar as máquinas. O médico quer a opinião de Sandra. Esta entra e diz que por ela desligava, mas não era o que a mãe iria querer. Ângela fica emocionada com a decisão de Sandra.

Rita e Gabriel perguntam a Adelaide se é seguro viver ali e vão para o quarto. Adelaide e Jéssica falam sobre a pílula que ela encontrou. Adelaide diz-lhe que ela tem Emília na mão agora. Rita provoca Gabriel, começa a despi-lo. Caem sobre a cama, Adelaide vê o que se está a passar e grita. Sai em choque. Gabriel e Rita vestem-se à pressa e decidem contar a verdade. Ela diz que só dividem quarto se casarem. Rita e Gabriel aceitam.

Rebeca está pronta para sair quando Vítor pergunta onde ela vai. Ela diz-lhe que vai despachar o assunto deles e sai. Ele fica desesperado.

Cátia e Lurdes ficam em choque ao saber que Bruno foi preso. Lucas está com pena da irmã. Linda está cansada de mentiras, resolve contar a verdade sobre Mel.

Sandra está muito triste. Romeu tenta dar-lhe apoio, diz-lhe que continua a ser o pai dela. Sandra desabafa sobre o que sente e é fria com ele. Ângela acaba por provocá-lo. Romeu diz que perdeu tudo por causa dela.

Jéssica chega a casa com comida e cerveja. Dá uma cerveja a Emília e ela bebe. Jéssica chama-a de mentirosa e mostra a pílula que encontrou quando a mala dela caiu. Emília acaba por dizer a verdade. Rúben fica muito desiludido com ela.

Márcio aproxima-se do pai. Vítor está triste e diz que se pudesse voltava atrás. Márcio fica com pena do pai e diz-lhe que tem de conquistar a mãe novamente.

Rebeca segura um prato cheio de comida e uma cerveja. Põe música a tocar e senta-se a comer, na mais completa das solidões.

Mel fala com Anselmo, mas ele não reage. Odília entra e diz-lhe que ela é a única que o pode salvar, conta-lhe do que Ângela anda a fazer com ele. Mel promete ajudá-lo.

Cajo está nervoso. Ângela aproxima-se dele e olha-o nos olhos, diz-lhe para parar com os dramas e para ter cuidado.

Linda está a ler a carta que Mel lhe deixou, desesperada, chora e grita. Cátia vem de dentro, alertada pelo grito. Cátia segura a irmã com força para que ela não caia.