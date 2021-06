Resumo: 125º Episódio - 18 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel está sozinha a cantar em palco. Cajó prepara-se para a matar ao mesmo tempo que Vanessa corre em direção ao palco, olhando fixamente a filha. Sobe ao palco e corre para Mel. Cajó dispara e atinge Vanessa na cabeça. Linda, Bruno, Sandra, Ângela e Cajó ficam em choque.

Odília tem um mau pressentimento. Vê um copo de vinho meio bebido e a carteira de Vanessa no sítio. Sobe ao quarto de Anselmo e encontra-o caído no chão. Assustada, corre para ele. Anselmo começa a bater com a mão no chão para chamar a atenção dela. Odília fica muito preocupada.

Cajó sai sem ser visto, estão todos em pânico. Linda puxa Mel, que está chocada. Bruno agarra em Vanessa e pede ajuda. Ângela, consumida pela culpa, olha para a irmã em choque.

Sandra pede ao médico para salvar a vida da mãe. O médico pede para terem calma, assente e vai embora. Bruno e Sandra ficam com medo de perder Vanessa.

Rebeca e Vítor viram, em direto, o que aconteceu. Ele está nervoso, diz que a segurança não podia ter falhado.

Joe entrega os papéis da venda dos salões de cabeleireiro a Julieta para esta assinar. Julieta, por sua vez, apresenta-lhe os papéis do divórcio e ele rasga-os. Joe tem um ataque de agressividade e parte o disco de Romeu com violência.

Adelaide está abatida, entra na sala com Amadeu e falam sobre a casa. Amadeu oferece-se para ajudar no que ela precisar. Adelaide aceita, dizendo que ele é o anjo da guarda dela. Ele sorri pelo elogio, mas fica a sentir-se apertado quando percebe o valor da despesa.

Jéssica Isabel está pronta para sair, com a pressa esbarra na cadeira onde está a mala de Emília e as coisas espalham-se pelo chão. Jéssica vê a pílula e guarda-a quando Rúben chega.

Rebeca vê Vítor a escrever uma carta de demissão. Arranca-lhe a carta da mão e fica furiosa. Vítor diz que é a única coisa a fazer depois da noite passada.

Sandra desaba a chorar e Romeu tenta abraçá-la, mas ela faz-lhe sinal para ele parar. Sandra e Rogério saem para o hospital. Romeu sobe para ver Anselmo. Romeu entra e olha para o pai. Anselmo continua com o olhar vazio. Romeu pergunta como ele deixou a bebida, fala sobre Vanessa.

Bruno está muito triste. A guarda chega ao hospital com um mandado de detenção de Vanessa. Bruno explode e diz que foi ele que matou Sérgio.