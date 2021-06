Resumo: 124º Episódio - 17 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela fala com Anselmo e sai. Ele tenta falar, mas não consegue.

Rebeca e Luís estão a preparar a hamburgueria para abrir. Luís aproxima-se dela, mas ela afasta-se para resistir à tentação.

Mel e Linda conversam muito cúmplices. Linda oferece-lhe a antiga palheta do avô, o que deixa Mel comovida. Linda diz-lhe que ninguém vai estragar o dia do concerto.

Romeu entra e vai ter com Vítor. Pede-lhe que sugira um novo contrato para poder atuar na feira. Vítor nega e Romeu vira costas, enervado.

Ângela está reunida com Mel, Cajó, Sandra, Leandro e Gabriel. Sandra dá força a Mel, sorriem abertamente uma para a outra.

Linda estende um bilhete a Romeu, mente ao dizer que foi Mel que mandou entregar. Linda liga a Bruno. Vanessa está com ele, os dois falam sobre Mel e Sandra. Bruno desliga e diz a Vanessa que não se importa de ser visto como seu namorado.

Julieta liga para a editora para confirmar se entregam as cartas a Romeu. Sorri com a resposta que recebe. Ângela vem do seu gabinete, preparada para sair. Gabriel fala sobre as cartas dos fãs de Romeu. Ângela pega nelas e deita-as fora, diz que para a editora Romeu morreu.

Dora e Lucas estão sentados e Adelaide está à frente deles, severa, diz que o projeto da casa assombrada acabou. Dora diz-lhe que ela está a ser injusta com eles.

Ângela e Cajó falam sobre um plano. Vanessa chega e ouve um pouco da conversa, pergunta quem vai desaparecer. Eles disfarçam. Cajó pergunta se pode ver Anselmo e sobe. Cajó senta-se ao lado de Anselmo, fala sobre o que irá fazer a Mel no concerto. Ângela entra, pois não gosta de deixar Cajó sozinho ali. Depois de saírem, Anselmo fica em pânico.

Está tudo pronto para o concerto. Mel recebe um ramo de flores com um envelope, abre-o e tira um dardo. Leandro quer chamar a guarda, mas ela não deixa. Mel sobe ao palco, o público fica ao rubro.

Vanessa recebe uma notificação do Instagram da editora. Senta-se a ouvir Mel cantar e fica emocionada. Mel homenageia Linda, chamando-a ao palco para cantar com ela, o que deixa Ângela furiosa. Romeu sobe ao palco, tocado pela bebida e pergunta a Mel porque não o chamou a ele. Discursa sobre ser o melhor cantor de música popular do país. Linda tira-o do palco por um braço. Romeu chama-a de iniciante e que ele tem décadas de carreira de música. Linda diz-lhe, decidida, que acabou tudo.

Sandra está em choque com a atitude do pai. Rogério pede para ela ter calma. Romeu vai embora, sentindo-se destruído. Sandra chora ao ver o pai enquanto Ângela segura-a e diz que só assim ele aprende. Linda desafia Mel a cantar em dueto e esta lança uma música em homenagem ao avô, o que surpreende Linda.

Vanessa ouve um estrondo vindo do andar de cima, levanta-se e corre escadas acima. Entra no quarto e vê Anselmo caído no chão. Ele diz-lhe que Cajó vai matar a Mel. Vanessa fica em choque e sai a correr.