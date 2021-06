Resumo: 123º Episódio - 16 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cátia não tem coragem de incriminar Bruno e diz apenas que acha que viu Sérgio na hamburgueria.

Cajó e Ângela falam sobre o concerto de Mel. Ela perde o sorriso ao ver Romeu, que discute com eles e sai. Cajó ainda pensa ir atrás dele, mas Ângela trava-o.

Rogério e Rute falam sobre o jantar de noivado da avó quando Lurdes e Linda entram no café Disco Disse. Lurdes reclama com Linda por causa de Cátia. Rogério fala sobre o jantar ser ali e elas aceitam.

Rebeca tenta animar o filho, fala com ele sobre um novo concurso de dança, mas ele só aceita se Shakira aceitar.

Leandro sente-se mal, agarra-se à parede para não cair. Sandra fica preocupada. Mel entra e ao ver o que se passa, diz-lhe que vão para casa. Ele concorda e sai, apoiado nela.

Cátia caminha, enquanto chora. Serafim caminha atrás dela, chamando-a. Ela tenta parecer calma e diz-lhe para a deixar em paz e afasta-se. Serafim fica desconfiado.

Bruno e Vanessa falam sobre Cátia, ele mostra a sms que ela lhe enviou. Vanessa avisa-o que não tenciona deixar que Cátia lhe faça mal.

Cátia entra em casa de Adelaide com uma expressão alucinada. A irmã de Linda pousa o saco, tira os tecidos e um pequeno jerricã com gasolina. Segue para o quarto de Bruno. Gabriel e Rita acabaram de fazer amor. Falam sobre contar a verdade a Adelaide e deixam-se dormir, agarrados um ao outro. Começa a entrar fumo pela porta. Cátia é apanhada pelo fumo do incêndio, que ela própria começou.

O quarto já está cheio de fumo e Gabriel e Rita estão desmaiados sobre a cama. Serafim entra na sala de Adelaide a correr, tentando perceber o que se passa e, entre o fumo, repara em Cátia deitada no chão. Cátia acorda e admite que foi ela que fez aquilo. Serafim manda-a ir para casa dele. De seguida, entra no quarto de hóspedes, pega em Rita e dá uma lambada a Gabriel, que acorda.

Vítor entra na associação e reclama com Tó Quim, acusando-o de ter contado ao filho que ele traiu Rebeca. Tó Quim defende-se e diz que só ouviu uma conversa. Rúben chama Vítor, diz que há fogo na casa da Adelaide.

Entretanto, no café Disco Disse, decorre a festa de noivado de Adelaide e Amadeu e Rogério serve o jantar. A seguir, faz um discurso para a avó e Amadeu, que deixa Adelaide emocionada. Jéssica fica chocada ao receber a chamada de Tó Quim.

Joe avisa a esposa que há um casal interessado em comprar os salões de cabeleireiro e diz-lhe que ela não tem escolha. Olha-a com um olhar ameaçador e Julieta estremece.

Adelaide está muito nervosa com o que se passou na sua casa, pergunta a Dora se a ideia dela teve alguma coisa a ver com o incêndio. Ela diz que não. Adelaide fica pouco convencida da inocência da neta.

Leandro e Mel falam sobre o incêndio. Rita desabafa que pensou que ia morrer. Leandro mima Mel. Ela agradece-lhe o apoio que ele lhe dá.

Serafim vê Cátia e diz-lhe que ela precisa de ajuda médica porque o incêndio passou dos limites. Cátia promete que, com a ajuda dele, se vai tratar. Bruno agradece a Serafim pela atitude que ele teve no incêndio. Serafim e Cátia saem, sob o olhar intrigado de Bruno.

Lucas troca uma sms com Dora sobre o incêndio. Cátia chega e finge não saber de nada.

Bruno acaba de fazer a peritagem da zona que ardeu. Adelaide continua muito nervosa. O bombeiro diz-lhe que, na sua opinião, foi fogo posto.

Ângela acaba de dar um comprimido a Anselmo, obrigando-o a engolir.