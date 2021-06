Resumo: 121º Episódio - 14 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel pede desculpa a Cátia por não ter ido à festa.Cátia e Lurdes saem. Mel pergunta a Linda como ela está.

Leandro e Gabriel falam sobre quem poderá querer mal a Mel para ela receber ameaças. Gabriel conta o que Ângela disse na editora, para todos estarem atentos a qualquer suspeita. Leandro diz que pode ser mais grave do que parece.

Ângela fala sobre Ramón, quer que Cajó controle todos os passos dele. Cajó tenta acalmá-la e diz que vai ajudar.

Adelaide e Jéssica falam sobre Emília. Adelaide diz-lhe que ouviu que ela foi expulsa de casa de Rebeca mas não sabe porquê.

Lurdes reclama que Rute está atrasada. Rita chega e mostra-lhe uma publicação no telemóvel sobre a noite passada, em que Linda foi apanhada a sair da associação com Romeu em braços.

Cátia e Serafim falam sobre a festa. Cátia repara nas notícias na televisão e identifica a fotografia de Sérgio, pede a Serafim para ir embora. Volta a ver a notícia e confirma que é o homem que viu com Bruno. Vanessa acabou de ver as notícias também e está em pânico. Ângela entra em casa e pergunta a Vanessa o que se passa. Vanessa disfarça e diz que precisa de sair, deixando Ângela intrigada.

Tó Quim vem ter com Rebeca para o ajudar com a carta do tribunal que recebeu. Tem medo de abrir a carta. Rebeca Sofia, despachada, abre o envelope e lê, diz-lhe que o caso foi arquivado. Ele fica aliviado. Ela fala sobre a traição de Vítor e Emília, quando Rúben entra e ouve. Fica furioso e vai direito à sala de treinos onde está Vítor. Este tenta justificar-se mas Rúben não quer que ele toque mais nela porque está grávida dele e ameaça-o.

Mel canta e Leandro observa-a. Ele vai buscar a sua guitarra. Acompanha Mel, mas sente-se incomodado.

Bruno tenta acalmar Vanessa, diz-lhe que tem de ter calma se não irá fazer com que sejam culpados. Ele dá-lhe um beijo e vai embora.

Romeu tenta ser simpático com Rebeca Sofia. Ela repreende Luís por falar mal de Romeu e diz-lhe para não servir mais bebida ao cantor.

Linda está preocupada com Cátia, diz a Rita que não sabe o que se passa. Rita pergunta se acha que ela está pior. Cátia está à espera de Bruno e rejeita a chamada de Linda. Quando Bruno chega, ela confronta-o sobre Sérgio. Bruno agarra-a e puxa-a para dentro. Tó Quim vê e fica desconfiado.

Cátia faz chantagem com Bruno e diz-lhe se ficar com ela, não conta nada à guarda, pois viu-o com Sérgio no dia em que foi morto. Bruno fica em choque. Tó Quim avisa Serafim que Cátia e Bruno estão a falar na sala de treinos. Serafim fica a ferver. Bruno agarra Cátia com força mas quando Serafim entra, solta-a. Ela arma-se em vítima e Bruno acaba por sair.

Cátia está fora de si. Bebe um copo de água, a raiva é tanta que o aperta com demasiada força acabando por partir o copo. Cátia olha para o sangue, atormentada. Bruno acabou de contar a Vanessa o que se passou com Cátia. Ele diz que a culpa é só dele. Vanessa não o quer perder, fica desesperada.

Cajó entrega um saco com gelado a Leandro, pergunta a Mel se já sabem mais alguma coisa sobre o homem que anda atrás dela.

Cátia tenta acalmar-se, tem uma fotografia de Bruno suja com sangue na mão. Vanessa chega e ameaça-a para ficar calada, lembra-a da vandalização em casa dela e do envenenamento na hamburgueria.