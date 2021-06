Resumo: 120º Episódio - 11 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Odília entra e Ângela diz-lhe que Ramon saiu em liberdade. Odília fala com Anselmo sobre Ramon. Anselmo deixa escapar uma lágrima de gratidão.

Jéssica desabafa com Rita sobre a gravidez de Emília. Rita diz-lhe que precisa de marcar território e mostrar a Emília a quem Rúben pertence.

Cátia entra vendada na associação pelas mãos de Lurdes e Lucas. Linda ajuda a irmã a tirar a venda. Cátia, ainda em choque, tenta não rir com a apresentação de Serafim, Tó Quim e Rúben que cantam e dançam descoordenados de forma sensual.

Em casa do Rogério, Luís abre a porta a Sandra, o espanto na sala é geral ao verem que está sozinha e não vem com a família. Ela assente com um sorriso triste. Sandra pede desculpa pela mãe e a tia não terem aparecido.

Vanessa está nervosa, agarra no seu telemóvel e liga a Bruno, tenta descontrair, mas não consegue.

No final da música, Serafim oferece uma flor a Cátia e cantam os parabéns. Romeu entra bêbedo, puxa Linda para dançar mas cai no chão. Romeu sente vergonha e pede desculpa a Cátia, mas apesar disso, Linda irrita-se e tira dali Romeu.

Já juntos, Bruno e Vanessa abraçam-se. Ele já não sabe o que dizer para acalmá-la. Ângela entra e provoca-os. Bruno responde-lhe à letra e ela assente. Ângela sobe para quarto de Anselmo e apercebe-se da lágrima no rosto dele, fica petrificada. Vai buscar a medicação e vê que os comprimidos são diferentes. Fica em choque!

Linda deita Romeu no sofá e ele adormece. Cátia, Lucas e Lurdes chegam e estacam ao vê-lo a dormir ali. Linda sente-se muito dececionada com Romeu.

Sandra chega a casa e acorda Vanessa, que dorme no sofá, diz-lhe que era importante ter ido ao jantar. Vanessa pede-lhe desculpa, mas Sandra, triste, vira costas e vai para o quarto. Vanessa entra e Sandra acaba por desabafar sobre o pai, acha que ele não vai dar a volta por cima. Vanessa deita-se ao lado da filha e abraça-a.

Rogério conta à família que Sandra não abriu a boca o caminho todo. Luís fala sobre quando eram uma família feliz. Ele puxa Rute para si e abraça-a. Ela assente, sem sair do abraço. Pela manhã, Rogério e Shakira trocam um olhar confuso com a atitude calma e simpática de Rute perante Luís.

Rúben chega a casa e fica admirado ao ver Jéssica na sala. Ela diz-lhe que aceita viver com ele. Rúben feliz, pega-a ao colo para irem para o quarto, mas volta para tapar Emília, diz que não quer que o filho tenha frio.

Joe tenta aproximar-se de Julieta, mas ela retrai-se. Joe fica irritado e sai. Julieta coloca na mala um envelope endereçado e já com um selo para Romeu.

Linda vem do quarto para falar com Romeu que dormiu no sofá na sala, mas ele já não está. Deixou um bilhete que diz que vai afastar-se porque só lhe faz mal. Lurdes entra e diz-lhe que ele saiu de madrugada. Linda fica devastada.

Júlio vem agradecer a Amadeu por tudo e mente dizendo que voltou para o lar. Amadeu fica em choque.

Vanessa encara Romeu, diz-lhe que está ali por causa de Sandra que está muito preocupada com ele. Romeu diz que Sandra não é filha dela. Vanessa bate nele e diz-lhe que Sandra será sempre filha dela.