Resumo: 119º Episódio - 10 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vanessa, desesperada, conta a Bruno sobre a visita do guarda. Bruno fica tenso. Não sabe o que pensar, mas tenta manter a calma. Os dois sentem-se angustiados.

Linda fala sobre Romeu com Sandra, diz-lhe que tem de o ajudar porque não quer que ele acabe como Anselmo. Sandra chora. Linda abraça-a e sente que abraça a própria filha.

Em Toronto, Julieta escreve uma carta de apoio a Romeu. Joe quer saber o que a mulher está a fazer, e ela diz que é uma lista de compras mas amarrota a carta com medo dele. Ele desconfia e tenta tirar-lhe a folha que ela acaba por rasgar em bocadinhos.

Adelaide e Amadeu entram em casa animados, mas estacam ao verem Luís. Ele diz que podiam ter dito que estavam noivos, pois não gosta de ser colocado de parte.

Mário reclama com Júlio pelo que fez, diz-lhe que se não voltar para o lar que arranja maneira da barbearia fechar. Júlio fica em choque.

Sandra e Linda entram no quarto de Romeu, dizem-lhe que a clínica está à espera dele. Romeu rejeita ir. Sandra desiste e vai embora desiludida e Linda acaba por ir atrás dela. Romeu quebra a chorar. Sandra chega a casa, desanimada e depara-se com Vanessa nervosa.

Cátia tenta concentrar-se no trabalho de costura enquanto Rute e Lurdes falam sobre o estado triste e desanimado dela. Serafim chega e entrega-lhe o seu presente de aniversário, um vestido com flores, que faz Cátia sorrir. Serafim avisa Lurdes sobre a surpresa que tem por ela.

Bruno lê a notícia sobre o corpo de Sérgio. Rúben chega e pergunta se está tudo bem. Bruno diz que sim, mas mostra-se nervoso.

Jéssica entra e vê Rúben a treinar, vira-se para ir embora quando ele a puxa delicadamente. Jéssica repreende Rúben, ela não sabe como lidar com a situação da gravidez de Emília e sai.

Rebeca e Vítor discutem. Luís tenta ouvir a conversa. Rebeca diz que Vítor a traiu e fala com Luís sobre o acordo que fez com Vítor sobre estar com um homem também para ficarem empatados, o que deixa Luís logo interessado. Luís diz-lhe que pode ser um bom ombro amigo.

Júlio pergunta a Lurdes que escolha faria entre um amigo e um filho, ela diz-lhe que escolhia os filhos. Júlio pensa nas palavras dela e fica angustiado.

Rúben está abatido por causa de Jéssica. Tó Quim provoca-o e ele atira-se a ele.

Mel e Leandro falam sobre o concerto. Ela diz que não pode mostrar medo, agarra no seu telemóvel e faz um vídeo a falar sobre o concerto. Cajó ouve o que Mel publicou nas redes sociais e solta um suspiro carregado de maldade, procura um contacto e faz uma chamada a Ângela. Esta quando desliga chamada com Cajó, atende outra e fica muito nervosa.