Resumo: 117º Episódio - 8 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Emília e Vítor estão embriagados, despem-se para ver quem tem melhor tronco. Emília finge fazer compressões no peito de Vítor e acaba por adormecer em cima dele.

Rute, Luís e Rogério falam sobre a família de Sandra ir jantar a casa com eles. Rogério quer só que vá Sandra. Rute pergunta ao filho se está com vergonha dela. Rogério fica sem reação.

Rebeca entra em casa e acorda Vítor e Emília. Ele tenta explicar o que se passou, mas ela não ouve. Rebeca, furiosa, expulsa a amiga de casa.

Mel acha estranho o café estar vazio. De repente, uma luz de projetor acende e Mel vê as suas fotografias e de Leandro na parede, ouve a música “Vou procurar por ti” de Romeu. Leandro aparece e declara-se a ela. Mel fica feliz com a surpresa.

Lucas entra em casa, fala para a mãe, mas esta não reage. Linda diz-lhe que tem medo de ter falhado como mãe com eles. Ela puxa-o para si e abraça-o com medo de perdê-lo.

Leandro e Mel entram em casa dele em modo apaixonado. De repente, entra um homem disfarçado e começa a bater em Leandro, com um taco de basebol. Mel tenta ajudar, mas ele dá-lhe uma bastonada no estâmago, que a faz cair ao chão e contorcer-se com dores enquanto ele continua a agredir Landro, deixando-o inconsciente.

Rita diz a Gabriel que deviam contar a verdade a Adelaide e alugar outro espaço, mas ele não quer.

Adelaide abre a porta a Amadeu e expulsa Dora e Jéssica da sala. Amadeu pede Adelaide em casamento e ela aceita. Jéssica e Dora entram na sala felizes e festejam.

Mel pega no telemóvel e liga para o 112 a pedir ajuda. Está em pânico!

Serafim mostra os fatos. Rúben diz que lhe custa deixar Jéssica em casa da tia. Tó Quim chega e diz que há uma emergência na casa de Leandro. Rúben e Serafim saem.

Vanessa desabafa com Bruno quando Ângela entra em casa e provoca Bruno. Este recebe uma chamada de Tó Quim a avisar sobre o que se passou com Leandro e Mel. Ele sai de imediato. Ângela critica a postura de Vanessa.

Linda procura as suas coisas para sair quando Romeu chega. Linda encara Romeu, diz-lhe que não tem o direito de aparecer ali a acusá-la. Os dois acabam por quebrar emocionados. Linda promete falar com ele depois.

Mel sente-se culpada pelo que aconteceu a Leandro. Bruno tenta acalmá-la. Linda observa-os, sempre com medo de perder Mel.

Rúben chega a casa cansado, tocam à campainha e vê Emília entrar dizendo que precisa de guarida. Rúben não a quer ali e Emília diz-lhe que está grávida dele. Rúben fica em choque.

Vanessa termina de falar com Bruno ao telemóvel quando Sandra pergunta o que se passou. Vanessa conta-lhe que Mel e Leandro estão juntos e que sofreram um ataque.

O guarda interroga Leandro, ele diz-lhe o pouco que viu. Mel entra e pede desculpa, diz que a culpa é dela. Leandro diz que fica bem e que não a quer sozinha.