Resumo: 116º Episódio - 7 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na reunião com Romeu, Bruno e Vanessa, Linda é a única que acha que deviam contar a verdade.

Romeu entra em casa de Vanessa atrás desta, ela olha-o assustada e manda-o sair. Romeu enerva-se com ela e sobe decidido a falar com Anselmo. Entra furioso no quarto e manda Paulo sair. Furioso, explode com Anselmo e quando Odília chega, ele diz-lhe que Anselmo devia morrer e sai. Odília fica a acalmar Anselmo.

Linda está arrasada e quebra a chorar. Rita abraça-a. Lucas estaca ao ver a mãe naquele estado e diz-lhe que acha que não é suposto ela ficar com Romeu.

Lurdes chega e Amadeu rejeita sair com ela, diz que é um homem comprometido. Lurdes sai chateada. Rogério avisa-o que vai ter de oficializar as coisas com a avó deixando Amadeu apreensivo.

Ângela está chateada por Vanessa ter contado a Linda a verdade. Está exausta de resolver os problemas dela e diz que não podem confiar em Linda.

Na editora, Mélanie está distraída quando Sandra entra e as duas quase esbarram. Ela diz a Mélanie para pensar primeiro em sentir-se segura e depois pensa no resto. Mélanie agradece-lhe o apoio. Leandro está concentrado a cantar. Cajó não gosta do que ouve, diz-lhe que a música está pobre. Leandro pede-lhe para gravar mais uma vez e ele aceita.

Linda pede a Rute para fechar o café mais cedo, diz que Leandro tem uma surpresa para Mélanie. Rute pergunta o que se passa e Linda chora e diz que não está bem com Romeu.

Emília entra chateada, conta a Vítor o que se passou. Vítor vai buscar uma garrafa e começam a beber. Emília e Vítor começam a ficar alegres e Emília brinca com ele.

Adelaide apresenta a casa a Bruno e de repente começam a ouvir correntes. Dora e Lucas entram e Bruno pergunta a Lucas o que se passa. Elas saem e Lucas prepara-se para explicar ao pai o que se passa.

Na hamburgueria, Rebeca e é rude com Rúben e Jéssica. Lucas chega, diz que vai só ligar a Mel, quando termina a chamada envia uma sms a Leandro.

Linda abre a porta, vê Ângela e fica tensa. Esta avisa Linda que se ela contar a verdade, vai perder Mélanie para Anselmo, eles já têm uma ligação que não sabem explicar e mesmo ele estando no estado em que está Mélanie vai aproximar-se dele. Linda fica abalada.