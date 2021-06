Resumo: 115º Episódio - 4 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel conta a Ângela sobre a nova ameaça. Sandra e Leandro ensaiam. Vanessa entra, sente-se como se o seu mundo estivesse prestes acabar. Vanessa fica comovida ao ver Sandra cantar.

Gabriel conta a Emília que roubaram as coisas do seu quarto e sabe que foi Rita. Emília é sincera com ele, diz-lhe que pelo que ele contou, a Rita gosta dele. Gabriel fica pensativo.

Rúben cuida da perna de Jéssica, vai buscar o Sr. Gilberto para ela não se sentir sozinha. Falam sobre o jantar que ele vai ter, Rúben beija-a e sai. Rebeca dá indicações a Serafim. Vítor chega bem arranjado e ela inventa uma desculpa para ele não jantar com as fãs. Vítor fica em casa e Rebeca disfarça o seu sorriso de vitória.

Gabriel depara-se com Adelaide, que começa a falar sobre Rita, diz que ela não anda feliz. Gabriel recorda-se do que Emília lhe disse e fica sem saber o que pensar. Rita está sem esperanças de voltar a ver Gabriel quando ele entra no quarto. Ele beija-a e ela corresponde.

Sandra está indecisa sobre o que vestir. Vanessa entra e fica a olhar para ela. Sandra fica preocupada com as palavras da mãe. Bruno partilha da mesma sensação com Vanessa quando vê Mel e sente mede de a perder.

Vanessa conta a verdade a Linda, diz-lhe que as filhas foram trocadas na maternidade. Linda fica em choque. Vanessa mostra-lhe o documento de registos dos bebés que nasceram na mesma noite que Mel e Sandra e que obteve junto das enfermeiras. Vanessa diz que a única explicação é terem sido trocadas naquela noite em que faltou a luz. Vanessa acrescenta que Mel é filha de Anselmo. Linda discute com Vanessa, que explica o porquê de ter mentido. Vanessa defende que Mel e Sandra não devem saber de nada, mas Linda acha que elas têm o direito de saber, ao que Vanessa rebate que essa decisão tem de ser tomada pelos pais também, Romeu e Bruno, já que Anselmo não fala.

Rogério veio buscar Sandra a casa para passearem. Pega num ramo de flores e estende-o. Sandra tranca a porta e beija-o.

Linda revê os documentos que Vanessa lhe entregou, assim que Lurdes chega, guarda-os e tenta não mostrar o desespero que sente, mesmo assim, Lurdes fica desconfiada.

Serafim e Rúben não aguentam comer mais. Tó Quim chega irritado com Rebeca porque o enganou. Vítor entra e ela percebe que não pode evitar o jantar dele. Serafim serve Cátia, mas ela não lhe liga nenhuma.

Rita e Gabriel estão muito apaixonados. Rita manda-o ir embora do quarto por causa de Adelaide e Gabriel esconde-se debaixo da cama quando ela entra. Mais tarde, Gabriel fala com Leandro sobre Rita. Gabriel diz que as coisas com Mel vão correr bem e dá-lhe força.

Ângela entrega uns panfletos a Cajó, que pergunta se ela está a gozar com ele. Cajó está farto e diz que não cai mais em cantigas. Ela propõe uma sociedade na Lua de Mel e Cajó fica interessado.

Linda, Romeu, Vanessa e Bruno estão reunidos para falarem sobre Mel e Sandra e sobre o que pensam fazer.