Resumo: 114º Episódio - 3 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno pede que Linda fique cala porque Mel não pode saber de nada. Linda fica perturbada e vai embora. Bruno liga a Vanessa, que não quer acreditar no que ouve, fica sem forças e desliga a chamada. Sandra desce e recebe uma notificação, abre uma página e mostra algo a Vanessa.

Rita está abatida por causa de Gabriel. Adelaide entra com torradas, senta-se à beira da cama e mostra-se maternal com Rita, que estranha a sua atitude.

Em casa, Shakira mexe nos cereais sem os comer, acaba por dizer que a mãe não quer saber dela. Luís e Rute sentem pena dela e dizem que eles são a sua família.

Leandro entra em estúdio quando Mel ensaia, percebe que alguma coisa está errada com ela. É sincero e diz que está ali para a ajudar. Mel acaba por sair, deixando-o atordoado.

Jéssica, Serafim e Rúben falam sobre o jantar dos bombeiros com as fãs. Bruno entra e começa a dar ordens. Serafim reclama e ele fulmina-o com o olhar. Vítor chega e diz que há fogo. Bruno manda-o ficar ali. Rebeca fala sobre o jantar e diz que metade é para o Vítor.

Romeu abre a porta a Sandra e cai sobre a cama de novo. Sandra diz-lhe que assim não dá, que ele tem de reagir e de se tratar. Romeu engole em seco e fica tenso.

Linda abre a porta a Rita enquanto fala ao telemóvel. Linda diz-lhe que não consegue lidar com revistas hoje e que ela e Romeu terminaram. Rita dá-lhe apoio.

Joe não gosta da maneira como Julieta está vestida, critica-a e sai furioso. Ela coloca uma música de Romeu a tocar e dança.

Rogério apara o cabelo a Vítor. Amadeu chega, ignora Vítor e fala com Rogério sobre o jantar que teve com Sandra e a família.

Bruno e Vanessa falam sobre o que Linda lhe disse. Vanessa arrepende-se de não ter contado a verdade.

Cajó tenta ser simpático com Mel e finge-se preocupado com ela. Mel não percebe a sua simpatia e diz que espera que a guarda encontre o responsável pelas ameaças. Cajó fica tenso.

Luís e Rute falam sobre Shakira. Rute resolve pegar nela para cantarem no karaoke. Dora, ao ver, fica com ciúmes da irmã. Lucas diz-lhe para deixar de ser infantil.

Linda parece desesperada ao telemóvel, fala de marcar um voo para o Luxemburgo com urgência. Cátia chega e pergunta se está tudo bem. Linda mente. Aproveita para dizer a Cátia que ela tem de procurar ajuda profissional.

Bruno fala com Adelaide sobre alugar um quarto na sua casa e ela aceita. Romeu chega e paga os estragos da outra noite. Bruno enfrenta-o e pergunta se ele andou a fazer testes de ADN à filha dele. Romeu diz que sim e tranquiliza-o, dizendo que a filha é mesmo de Bruno.