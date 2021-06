Resumo: 113º Episódio - 2 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Odília não gosta de ter que deixar Cajó sozinho com Anselmo, mas acaba por sair. Cajó fala para Anselmo, mostra as fotografias de uma banda nova que faz sucesso na rádio. Deambula pelo quarto, abrindo gavetas e ao ver o relógio de Anselmo, guarda-o no bolso discretamente.

Linda entra em casa com Romeu ainda bêbado. Ele cai no sofá e adormece. Mel entra nervosa em casa, olha para Romeu e acaba por ser bruta com Linda ao dizer que agora ele é a prioridade dela.

Cajó faz-se de simpático com Odília e tenta tirar informações sobre o casamento de Ângela e Anselmo, assim que consegue saber que casaram dois dias antes de Anselmo ir para o hospital, vai embora.

Mel abraça Bruno e conta-lhe sobre a nova ameaça que recebeu. Bruno fica tenso com o que lê.

Luís está prestes a sair com Emília quando Maribel entra com Shakira e repreende-os por deixarem a jovem ir ter com ela. Rute é rude com Maribel e diz a Luís que ele não presta.

Rebeca conta que teve uma ideia para aumentar as finanças dos bombeiros. Todos mostram não ter mais paciência para as ideias dela.

Dora e Lucas levam mais dois hóspedes à porta. Quando entram na saleta de Adelaide, as luzes tremem e eles ficam assustados a olhar para as urnas.

No jantar em casa de Vanessa, Rogério está nervoso e acaba por entornar algum vinho sobre a toalha. Ângela é rude com ele e Rogério diz que sabia que era má ideia jantar ali, acaba por ir embora e Sandra segue-o. Vanessa e Ângela discutem, uma vez mais.

Linda continua irritada com Romeu. Ele acha que Linda o vai abandonar como fez no passado para ficar com Bruno e Linda acusa-o de ter sido ele a abandoná-la. Trocam acusações e Linda dá-lhe uma chapada, diz que Mel é filha dele. Romeu ri e diz que é mentira, pensava que Mel era filha dele, pois revia-se nela mas fez um teste de ADN e deu negativo. Linda fica em choque.

Bruno desconfia que foi Ângela a fazer a ameaça a Mel. Bruno diz-lhe que ela tem de ir à guarda e entregar o envelope. Ela concorda e decide ir no dia seguinte. Fica a dormir em casa do pai, que se mostra carinhoso com ela.

Linda chora, estende uma fotografia de Mel em bebé a Romeu. Ele diz para ela parar com as mentiras. Linda desespera, diz que só esteve com ele e saiu de Penafiel, o filho que teve é dele. Romeu não acredita nela. Linda diz para ele ir embora e entregar-se à bebida, não quer vê-lo mais. Os dois sentem um profundo pesar e Romeu sai.

Shakira desabafa com Márcio, sente que ninguém a quer por perto. Márcio é carinhoso com ela e diz-lhe que está ali para o que precisar e que teve saudades dela.

Rogério está irritado com o jantar. Sandra é sincera com ele. Os dois olham-se e não contêm a emoção. Rogério quebra, puxa-a para si e abraça-a.

No Canadá, Joe está furioso, quer saber onde Julieta andou. Julieta diz-lhe a verdade. Ele agarra-lhe no braço com força e diz-lhe que ela liga mais a Romeu do que a ele. Amadeu fala sobre Julieta, está preocupado com ela.

Linda e Bruno discutem por causa do que Romeu lhe disse sobre Mel não ser filha dele. Linda não percebe porque ele fez o teste e como deu negativo.