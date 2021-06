Resumo: 112º Episódio - 1 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cátia faz-se de vítima, diz que Linda é a mulher perfeita e ela nunca teve nada. Linda diz que vai falar com Bruno para convencer Vanessa a não fazer queixa na guarda.

Shakira está de mochila às costas e olha em volta, como se quisesse guardar aquele espaço na memória. A filha do Luís dirige-se para a porta e sai.

Romeu conduz de forma insegura por estar embriagado. Dois guardas mandam-no parar. Romeu para o carro e sai, agarrando-se à porta para fingir que está sóbrio.

Julieta aparece na barbearia sem o seu tio saber. Amadeu fica feliz por ela estar ali e abraçam-se. Ela atende uma chamada e fica nervosa.

Vanessa e Sandra falam sobre a surpresa feita a Romeu. Vanessa fica contente que tenha corrido bem, diz que ultrapassou tudo, mas não perdoou Romeu por todas as traições que ele lhe fez. Ângela não acha normal a sobrinha querer Rogério a jantar lá em casa, mas Sandra diz que já o convidou. Ângela acaba por dizer a Sandra que Vanessa tem uma relação com Bruno. Sandra apoia a mãe, só quer que ela seja feliz. Ângela e Vanessa provocam-se e acabam a discutir.

Rogério está nervoso com o jantar em casa de Sandra. Amadeu recebe uma mensagem e sai apressado. Rogério fica a pensar que roupa vestir para o jantar. Júlio vende duas garrafas de vinho a Rogério e diz-lhe que é para ele levar logo à noite ao jantar.

Ao apanhar um livro, Márcio vê que tem um bilhete de Shakira no interior e fica em choque ao ler que ela se está a despedir para ir ter com a mãe. Márcio liga a Rute e pergunta por Shakira.

Na associação, os alunos de espanhol pedem o dinheiro das aulas de volta. Tó Quim irrita-se e agarra Luís, que diz não ter o dinheiro. O marido de Rute tenta chegar a um acordo com todos, mas está muito nervoso.

Linda tenta que Vanessa não apresente queixa contra Cátia. Ela diz a Linda que não o faz por Bruno mas avisa-a para cuidar da irmã. Lurdes tenta meter-se na conversa, mas Linda não deixa.

Na editora, Cajó atende uma chamada que o deixa nervoso. Ele atira o telemóvel no momento em que Leandro entra. Cajó diz que sente saudades de Paloma e Leandro fala da perda do pai. Cajó finge-se comovido. Ângela assume uma postura compreensiva e fala com Mel sobre o concerto na feira. Mel aceita participar. Rita tenta falar com Gabriel, mas ele evita-a e sai.

Emília pergunta a Márcio se está tudo bem. Este acaba por mentir relativamente a Shakira.

Cátia agradece a Adelaide por tudo o que fez por ela. Serafim chega e Cátia sai. Serafim pede o espaço da associação a Tó Quim para preparar uma surpresa em nome do amor. Conta que Adelaide e Rúben já aceitaram ajudar, só falta Tó Quim também aceitar.

Linda conversa com Rita sobre a sua família quando recebe um telefonema. Avisa-a que vai buscar Romeu à esquadra, para marcar a sessão de fotos para outro dia. Rita fica incrédula ao ver que Linda deixa de fazer o seu trabalho e vai, mesmo sabendo que estão os jornalistas à porta da esquadra.

No café Disco Disse, Mel abre um envelope e fica em pânico ao encontrar uma pen drive e ao ler numa folha: “Vai ser o teu último êxito. Aproveita enquanto podes. Assinado Sagitário”.